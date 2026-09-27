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Sivrihisar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır bariyerlere vurdu

Eskişehir-Ankara karayolunun Sivrihisar geçişinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır bariyerlere çarptı; kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivrihisar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır bariyerlere vurdu

Olayın ayrıntıları

Eskişehir-Ankara karayolu Sivrihisar ilçesi geçişinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücünün hakimiyeti neden kaybettiği henüz belirlenemedi.

Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Güvenlik önlemleri alındı:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kaza alanında yolda güvenlik önlemleri aldı.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR-ANKARA KARAYOLU SİVRİHİSAR İLÇESİ GEÇİŞİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN BİR TIR...

ESKİŞEHİR-ANKARA KARAYOLU SİVRİHİSAR İLÇESİ GEÇİŞİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN BİR TIR BARİYERLERE ÇARPTI; KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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