Diyarbakır'da sendikal dayanışma önceliği: sahada birlikte güçlenme vurgusu

Diyarbakır'da sendikal istişare toplantısı

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm yönetim kurulu, temsilciler ve komite başkanları ile kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda teşkilat çalışmaları, sahadaki gelişmeler ve üyelerin talep ile beklentileri ayrıntılı olarak ele alındı.

Saha çalışması ve iletişim önemi:

Aküzüm toplantıda, sendikal mücadelenin sahadan aldığı güçle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Değerlendirmelerde güçlü teşkilat yapısı, etkin saha çalışması ve sürekli iletişimin temel unsurlar olduğu öne çıkarıldı. Katılımcılar, üyelerle doğrudan temasın sorunların erken tespiti ve çözüm üretmedeki rolünü teyit etti.

Görüşmelerde çalışma hayatına ilişkin gündemler ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler detaylandırıldı. Temsilciler ve komite başkanları, sahadan gelen taleplerin önceliklendirilmesi ve uygulamaya aktarılması konusunda ortak bir yol haritası üzerinde mutabık kaldı.

Gelecek planları ve kararlılık:

Toplantıda Aküzüm, sendikanın üyelerin yanında olan, sahayı dinleyen ve çözüm üreten bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğini belirtti. Aküzüm'ün sözleri toplantıda öne çıktı: "Bizim gücümüz, teşkilatımızdan, birlik ve beraberliğimizden, üyelerimizin duasından ve alın terine duyduğumuz saygıdan geliyor".

Sonuç olarak HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş teşkilatının Diyarbakır'da daha güçlü, daha etkin ve daha kararlı bir şekilde yoluna devam edeceği vurgulandı ve çalışma programlarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

HAK-İŞ DİYARBAKIR İL BAŞKANI VE ÖZ SAĞLIK-İŞ ŞUBE BAŞKANI MEHMET AKÜZÜM, SENDİKAL MÜCADELEMİZİN GÜCÜNÜ SAHADAN ALAN ANLAYIŞIYLA YÖNETİM KURULU, TEMSİLCİLER VE KOMİTE BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ.