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Bağdat görüşmesi: Irak ile İran arasında iş birliğini genişletme vurgusu

Irak Başbakanı Ali Zeydi ile İran Meclis Başkanı Galibaf Bağdat’ta buluştu; iki ülke ilişkilerini güçlendirme ve iş birliğini genişletme hedefi vurgulandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Elif Demir

Bağdat görüşmesi: Irak ile İran arasında iş birliğini genişletme vurgusu

Bağdat görüşmesi: Irak ile İran arasında iş birliğini genişletme vurgusu

Irak Başbakanı Ali Zeydi ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf Bağdat’ta bir araya geldi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasında ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılması ele alındı.

ilişkilerin temelleri ve güvenlik iş birliği:

Zeydi görüşmede Irak ile İran arasındaki ilişkilerin derin ve köklü olduğuna dikkat çekti; iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi, coğrafi ve dini ortaklıklar vurgulandı. Başbakan ayrıca İran’ın Irak’a yönelik desteklerini takdir ederek, özellikle terör örgütü DEAŞ ile mücadele döneminde sağlanan yardımın önemini öne çıkardı.

ziyaretin gündemi ve mesajlar:

Galibaf ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Erbain ziyareti kapsamında Irak’a gelen İranlı ziyaretçilerin karşılanması ve ağırlanması konusunda Irak hükümetinin çabalarını takdir etti. Galibaf, İran’ın Irak ile ikili ilişkileri geliştirme ve iki ülke arasındaki iş birliğini farklı alanlarda genişletme kararlılığını yineledi. Basın ofisinin verdiği bilgiye göre Galibaf, beraberindeki üst düzey heyetle bugün sabah saatlerinde Bağdat’a gelmiş olup ziyaretinin üç gün sürmesi bekleniyor.

Görüşme, her iki tarafın bölgesel istikrar ve ortak çıkarlar temelinde ilişkileri ileri taşıma isteğini gösterirken, taraflar mevcut temasların sürdürüleceğini ve iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesinin öncelikli olacağını bildirdi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Irak ve İran arasındaki...

Irak Başbakanı Ali Zeydi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Irak ve İran arasındaki iş birliğinin genişletilmesini görüştü.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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