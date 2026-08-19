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DMM: Bilkent gazi uyum evi'ne alınmadıkları iddiası gerçek dışı

DMM, Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığına dair sosyal medyadaki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 20:53

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EDİTÖR: Elif Demir

DMM: Bilkent gazi uyum evi'ne alınmadıkları iddiası gerçek dışı

DMM duyurusu: iddialar yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı' yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

DMM'nin açıklamasında neler yer aldı:

Açıklamada, Ankara Bilkent'te bulunan Gazi Uyum Evi'nin tüm gazilerin kullanımına amasız ve fakatsız açık olduğu vurgulandı. Tesisin gazilerin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtildi.

Erişim kısıtlaması ve uyarı:

DMM, tesise erişimle ilgili tek kısıtlamanın gazi unvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolleri olduğunu hatırlattı. Kamuoyunu yanıltmak ve gaziler üzerinden algı operasyonu yürütmek amacıyla dolaşıma sokulan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Merkez, sosyal medyada yayılan haberlerin doğrulanmadan paylaşılmasının kamuoyunda yanlış kanaat oluşturduğunu belirtti ve resmi açıklamaların takip edilmesini tavsiye etti.

DMM’NİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

DMM’NİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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