Bağdat'ta Galibaf: bölgedeki güvenlik düzeni değişiyor, İsrail'in geleceği yok

Bağdat ziyaretinde verilen mesajlar:

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında bölgeye dair sert değerlendirmelerde bulundu.

Galibaf, 2020'de Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD tarafından Bağdat Havalimanı'nda öldürüldüğü noktada konuştuğunu hatırlatarak buranın iki ülkenin ortak tarihine işaret ettiğini söyledi. Toplantıda, bunun "hakikat cephesi ile yalan cephesi arasındaki çatışmayı" sembolize ettiğini belirtti.

Savaş, direniş ve bölgesel dönüşüm:

Galibaf, 28 Şubat'ta başlayan savaşın İran direnişinin gücünü gösterdiğini ve direniş söyleminin küresel ölçekte yayıldığını savundu. Ona göre Siyonistlerin gerçek yüzü dünya kamuoyuna açığa çıktı ve İsrail artık insanlığın düşmanı olarak tanınıyor.

Bu gelişmelerin bölgenin güvenlik düzeninde bir dönüşüme yol açtığını ifade eden Galibaf, yabancı müdahalelerin hızla azaldığını ve ABD güçlerinin bölgeden onurlu bir çıkış planı aradığını iddia etti.

İran-Irak ilişkileri ve bölgesel iş birliği:

Galibaf, ziyaretinin amacının yeni bölgesel düzeni pekiştirmek ve yabancı müdahale olmadan bölgesel devletler arasında iş birliğini hızlandırmak olduğunu vurguladı. İran'ın sürdürülebilir ekonomik iş birliğine bağlı olarak İslam ülkeleri arasında derin güvenlik etkileşimlerine hazır olduğunu söyledi.

Son olarak Galibaf, iki ülke arasındaki bağların tarihsel ve kopmaz olduğunu belirtip İran ve Irak arasındaki kardeşliğin güç kaynağı olduğunu dile getirdi.

İRAN MECLİS BAŞKANI MUHAMMED BAKIR GALİBAF, ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE IRAK'IN BAŞKENTİ BAĞDAT'A GELDİ.