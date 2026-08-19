İran'dan körfez ülkelerine net uyarı: ABD ordusuna yardım saldırıya destek sayılır

İran genelkurmay başkanı uyarısı

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, Körfez ülkelerini ABD ordusuna yardım veya kolaylık sağlamamaları konusunda uyardı ve bu tür desteğin ciddi sonuçları olacağını ifade etti.

ABD üslerinin ve uçuşların rolü:

Abdullahi, bölgede konuşlu çok sayıda askeri uçağın, özellikle yakıt ikmal uçaklarının, ev sahibi ülkelerin bilgisi dışında bulunmasının pek mümkün görünmediğini belirtti ve bu tür varlığın ev sahibi ülke rızasıyla ilişkilendirilebileceğine dikkat çekti.

Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler hakkında:

Genelkurmay Başkanı, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ve topraklarının ABD'nin İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri yönünde açıklamalar yapan ülkelerin, bu durumun farkında olduklarını bilmeleri gerektiğini vurguladı.

Abdullahi ayrıca, 'Uyarıyoruz: Saldırgan ABD ordusuna sağlanan her türlü yardım veya kolaylık, ABD askeri operasyonuna katılmakla eşdeğerdir' ifadelerini kullandı.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ALİ ABDULLAHİ, KÖRFEZ ÜLKELERİNİ ABD ORDUSUNA YARDIM ETMEMELERİ KONUSUNDA UYARDI.