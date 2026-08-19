Trump, İran görüşmelerini askıya alıp liderlerden yeni sinyal bekliyor

Trump'ın durdurma talimatı: CNN haberinin özeti

CNN International kanalının ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump salı günü müzakere ekibine İran ile görüşmeleri durdurma ve temasa geçmeme talimatı verdi. Haberde, Trump’ın İran’ın taleplere boyun eğme konusundaki isteksizliğinden memnun olmadığı ve yeni bir sinyal beklemeyi tercih ettiği belirtildi.

Kimlere talimat verildi:

Habere göre talimat, Başkan Yardımcısı James David Vance ile temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner dahil olmak üzere üst düzey müzakere ekibine iletildi. CNN, emrin salı günü verildiğini bildiriyor.

Beyaz Saray stratejisi ve yaptırımlar:

Haber, Beyaz Saray’ın doğrudan saldırı yerine İran’ı zaman içinde kararlı adımlarla zayıflatmayı hedefleyen bir "boğma" stratejisi tercih ettiğini aktarıyor. Bu çerçevede ABD Hazine Bakanı Scott Bessent geçtiğimiz perşembe günü İran’a karşı "daha önce hiç görülmemiş" yaptırımlar uygulanacağını ve mali baskının yoğunlaştırılacağını söylemişti.

Trump dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, İran ile "hiçbir görüşme veya konuşmanın devam etmediğini veya planlanmadığını" duyurdu. Taraflar, Hürmüz Boğazı ve çatışmayı sona erdirme şartları başta olmak üzere görüş ayrılıklarını koruyor.

İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamındaki 60 günlük müzakere süresinin pazartesi günü sona ermesinin ardından görüşmelerin geleceği belirsizliğini sürdürüyor; CNN'in aktarımına göre Trump, İran liderlerinden yeni bir uzlaşma sinyali gelmesini bekledikten sonra görüşmeleri yeniden başlatmayı değerlendirecek.

CNN INTERNATİONAL KANALININ HABERİNE GÖRE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, SALI GÜNÜ ÜST DÜZEY TEMSİLCİLERİNE İRAN İLE GÖRÜŞMELERİ DURDURMA TALİMATI VERDİ.