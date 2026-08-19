Yeni hava komutanıyla ilk görüşme: Güler'den başarı dileği

Görüşme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Orgeneral Rafet Dalkıran'ı makamında kabul etti. Kabulde bakan Güler, Dalkıran'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
Atama ve devir teslim:
Orgeneral Rafet Dalkıran, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı ve görevi 17 Ağustos tarihinde devraldı.
Bakanın mesajı:
Bakan Güler'in kabulü, üst düzey atamanın ardından gerçekleştirilen ilk protokol görüşmelerinden biri olarak kayda geçti; görüşmede yeni komutanın görevini başarıyla sürdürmesi temennileri ön plana çıktı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, 2026 YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI İLE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI OLARAK ATANAN ORGENERAL RAFET DALKIRAN’I MAKAMINDA KABUL ETTİ
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