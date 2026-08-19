Dolar 47,9463 +0,00%
Euro 56,1381 +0,25%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.002,76 -0,06%
EUR/USD 1,1685 +0,02%
Brent Petrol 92,09 +0,51%
--°

Yeni hava komutanıyla ilk görüşme: Güler'den başarı dileği

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2026 YAŞ ile Hava Kuvvetleri Komutanı atanan Orgeneral Rafet Dalkıran'ı kabul ederek yeni görevinde başarı diledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Yeni hava komutanıyla ilk görüşme: Güler'den başarı dileği

Görüşme:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Orgeneral Rafet Dalkıran'ı makamında kabul etti. Kabulde bakan Güler, Dalkıran'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Atama ve devir teslim:

Orgeneral Rafet Dalkıran, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı ve görevi 17 Ağustos tarihinde devraldı.

Bakanın mesajı:

Bakan Güler'in kabulü, üst düzey atamanın ardından gerçekleştirilen ilk protokol görüşmelerinden biri olarak kayda geçti; görüşmede yeni komutanın görevini başarıyla sürdürmesi temennileri ön plana çıktı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, 2026 YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI İLE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, 2026 YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI İLE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI OLARAK ATANAN ORGENERAL RAFET DALKIRAN’I MAKAMINDA KABUL ETTİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump: yeni boru hatları Hürmüz Boğazı'nın önemini azaltıyor
images

bakan çiftçi: kapımız da gönlümüz de roman kardeşlerimize açıktır
images

Milletvekili Orhan Ateş Eko-Köy'de doludan etkilenen üreticilerin taleplerini di...
images

DMM: Bilkent gazi uyum evi'ne alınmadıkları iddiası gerçek dışı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi