Özgür Özel Eskişehir'e gitti: cenaze programına katılacak
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kardeşi Güzin Büyükerşen'in cenaze törenine katılmak üzere Eskişehir'e geldi.
Belediye ziyareti:
Özel, kentteki programı öncesinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye binasında Ayşe Ünlüce ve Yeni Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz tarafından karşılandı.
Cenaze programı:
Özel'in, öğle namazını müteakip Sami Ramazanoğlu Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine katılması bekleniyor.
BAŞKAN ÖZEL, CENAZE PROGRAMI ÖNCEKİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ.
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