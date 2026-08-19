Özgür Özel Eskişehir'e gitti: cenaze programına katılacak

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Güzin Büyükerşen'in cenazesi için Eskişehir'e geldi; belediyeyi ziyaret etti, Ayşe Ünlüce ve Talat Yalaz karşıladı.