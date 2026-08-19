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Özgür Özel Eskişehir'e gitti: cenaze programına katılacak

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Güzin Büyükerşen'in cenazesi için Eskişehir'e geldi; belediyeyi ziyaret etti, Ayşe Ünlüce ve Talat Yalaz karşıladı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Özgür Özel Eskişehir'e gitti: cenaze programına katılacak

Özgür Özel Eskişehir'e gitti: cenaze programına katılacak

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kardeşi Güzin Büyükerşen'in cenaze törenine katılmak üzere Eskişehir'e geldi.

Belediye ziyareti:

Özel, kentteki programı öncesinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye binasında Ayşe Ünlüce ve Yeni Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz tarafından karşılandı.

Cenaze programı:

Özel'in, öğle namazını müteakip Sami Ramazanoğlu Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine katılması bekleniyor.

BAŞKAN ÖZEL, CENAZE PROGRAMI ÖNCEKİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET...

BAŞKAN ÖZEL, CENAZE PROGRAMI ÖNCEKİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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