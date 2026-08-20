Bağdat’ta ikinci ortak toplantı: Kalkınma Yolu Projesi mali yapı ve koordinasyonu önceliklendirdi

Bağdat’ta ikinci ortak toplantı: Kalkınma Yolu Projesi ele alındı

Türk ve Iraklı yetkililer, iki ülke arasındaki ulaştırma altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan Kalkınma Yolu Projesi kapsamında ikinci ortak toplantı için Bağdat’ta toplandı. Toplantı, Irak Devlet Demiryolları Genel Şirketi merkezinde düzenlendi ve çerçeve mutabakat zaptı ile projenin uygulanabilirliğine odaklanıldı.

gündem: mali yapı ve katılım yöntemleri:

Toplantıda öncelikle projenin mali boyutu ile tarafların projeye katılım yöntemleri masaya yatırıldı. Taraflar, uygulamaya dönük somut ve uygulanabilir mutabakatların sağlanması amacıyla teknik ve mali değerlendirmelerin sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Delegasyonlarda Türkiye adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı temsilcileri; Irak adına ise Ulaştırma, Petrol, Maliye ve Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra projenin tasarım danışmanı temsilcileri yer aldı.

koordinasyon ve demiryolu altyapısının güçlendirilmesi:

Her iki taraf da Irak’ın ulaştırma sistemi, özellikle demiryolu altyapısının güçlendirilmesi konusunda koordinasyonun devam ettirilmesinin önemine vurgu yaptı. Toplantıda, proje ilerledikçe teknik işbirliği ve finansman mekanizmalarının detaylandırılması gerektiği ifade edildi.

Son olarak, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin geçtiğimiz ay başında Ankara’ya üst düzey bir heyetle gerçekleştirdiği resmi ziyaret hatırlatıldı; ziyaret sırasında iki ülke ilişkileri, bölgedeki gelişmeler ve ortak dosyalar görüşülmüştü. Taraflar, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında temasların sürdürülmesi ve uygulanabilir sonuçlara odaklanılması yönünde mutabık kaldı.

TÜRK VE IRAKLI YETKİLİLER, İKİ ÜLKENİN ULAŞTIRMA ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLEYEN "KALKINMA YOLU PROJESİ" KAPSAMINDA İKİNCİ ORTAK TOPLANTIDA BAĞDAT’TA BİR ARAYA GELDİ.