Bessent: kapsamlı yaptırımlar İran'ı askeri operasyona gerek kalmadan izole edebilir

Bessent'in değerlendirmesi:

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC'ye verdiği röportajda, Washington yönetiminin İran'a yönelik planladığı ekonomik baskının, ülkeyi büyük çaplı askeri operasyonlar olmadan etkisizleştirebileceğini söyledi. Bessent, uygulanacak yaptırımların çok ağır olacağını vurguladı.

yaptırımların kapsamı:

Bessent, Trump yönetiminin İran'a "herhangi bir tür can simidi" sağlayan ülkelere de yaptırım uygulayacağını belirterek, planlanan önlemleri "dünya tarihindeki en büyük koordineli ekonomik izolasyon" olarak nitelendirdi. ABD'nin ekonomik araçlarıyla İran ekonomisini sıkıştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

müttefiklere verilen uyarı:

"Ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız" mesajını doğrudan ileten Bessent, para transferi, petrol alımı veya deniz yoluyla gerçekleştirilecek ticari faaliyetler konusunda ısrar edenlerin ABD hükümetinin yaptırım gücüyle karşılaşacağını söyledi. ABD Hazine Bakanlığı ve ABD hükümeti'nin bu alanda tüm imkanlarını kullanacağı uyarısını yineledi.

Bessent ayrıca Basra Körfezi'ndeki limanlara yönelik devam eden deniz ablukasının da uygulanacağını belirterek, bunun birlikte hareket eden iki aşamalı bir politika olduğunu söyledi. "Bu bir iki aşamalı darbe. Ablukamız var ve tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağız."

Ekonomik baskının İran yönetimini zayıflatacağı ve rejimi hedef alacağı görüşünü savunan Bessent, hedeflerinin rejimi çökertmek olduğunu açıkça dile getirdi: "Bu rejimi çökerteceğiz".

ABD HAZİNE BAKANI SCOTT BESSENT (ARŞİV)