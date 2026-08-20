Bağlarda son ilaçlama dönemi: hasat öncesi dikkat çağrısı

Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bağ Salkım Güvesinin 3. nesil çıkışlarının sürdüğünü bildirerek bağ üreticilerine ilaçlama konusunda uyarıda bulundu.

kimler ilaçlama yapmalı:

Müdürlük, bağlarını geç hasat edecek üreticilerin 2 gün içinde ruhsatlı bir bitki koruma ürünüyle ilaçlama yapmaları gerektiğini belirtti. Uygulamanın, ürün etiketindeki talimatlara uygun ve kayıtlı kullanım dozunda yapılması gerektiği vurgulandı.

ilaçlama ve hasat arasında dikkat edilmesi gerekenler:

Hasadın başladığı dönemde tercih edilecek ilaçların bekleme süresi kısa olanlardan seçilmesi tavsiye edildi. İlaçlama ile hasat arasındaki sürenin mutlaka korunması gerektiği, bu kuralın ihmal edilmesinin ürün güvenliğini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi. Ayrıca, bir hafta içinde hasat edilecek bağlarda kesinlikle ilaçlama yapılmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin hem ürün güvenliği hem de tüketici sağlığı açısından ilaçlama zamanlaması ve bekleme sürelerine özen göstermelerini istedi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, BAĞ SALKIM GÜVESİ’NİN 3. NESİL ÇIKIŞLARININ DEVAM ETMESİ NEDENİYLE BAĞ ÜRETİCİLERİNİ İLAÇLAMA KONUSUNDA UYARDI.