Düzce'de küçükbaş üreticilerine mobil yıkama ve kırkım makineleri verildi

Mobil yıkama ve kırkım makineleri teslim töreni

Düzce'de küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesi, yetiştiricilerin iş yükünün azaltılması ve hayvan sağlığının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen Küçükbaş Hayvancılık Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında ekipman teslim töreni gerçekleştirildi. Proje Düzce Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirildi.

Teslim edilen ekipmanlar:

Proje kapsamında Düzce İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğine 1 adet mobil küçükbaş hayvan yıkama makinesi ile yetiştiricilerin kullanımına sunulmak üzere 40 adet kırkım makinesi temin edildi. Toplam projenin bütçesi 584 bin TL olarak açıklandı; bunun 492 bin TLsi İl Özel İdaresi tarafından karşılanırken, kalan 92 bin TL birlik ve yetiştirici katkısı ile sağlandı.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, ilde fındık ve ormancılıkla birlikte hayvancılık projelerinin de öne çıktığını belirterek, özellikle gençlerin tarımsal ve hayvansal üretime yönelmesinin önemine vurgu yaptı. Keşir, üreticilerin işini kolaylaştıran desteklerin kırsal kalkınma açısından değerli olduğunu söyledi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise ekipman desteğinin sektöre önemli katkı sunacağını ifade etti. Uzun, il genelinde 263 küçükbaş işletmesinde yaklaşık 20 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu ve yıllık yaklaşık 150 ton küçükbaş eti üretimi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Projenin beklenen etkileri:

Uzun, mobil küçükbaş hayvan yıkama makinesinin özellikle dış parazitlerle ve parazit kaynaklı hastalıklarla mücadelede etkili olarak kullanılacağını; kırkım makinelerinin ise yetiştiricilerin iş yükünü azaltacağını belirtti. Projenin hedefleri arasında dış parazit kaynaklı hastalıkların ve kuzu ölümlerinin azaltılması, et, süt ve döl veriminin artırılması ile ilaçların doğru dozda ve homojen uygulanarak gereksiz ilaç kullanımının ve çevresel risklerin azaltılması yer alıyor.

İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç İl Özel İdaresi'nin yalnızca yol ve su gibi altyapı hizmetleriyle sınırlı kalmayıp, kırsalda üretimi geliştirecek projelerle de üreticilerin yanında olduğunu vurguladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik de tarım ve hayvancılığın kırsal kalkınma ve gıda arz güvenliği açısından temel önemde olduğunu belirterek benzer desteklerin süreceğini söyledi.

Düzce İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Keleş temin edilen ekipmanların yetiştiricilerin iş gücünü, zaman ve maliyetini azaltacağını; ayrıca hayvan refahı ve sürü yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi. 2010 yılında kurulan ve 95 üyesi bulunan birlik, verilen desteğin ilde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti ve projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.

Program, temin edilen mobil küçükbaş hayvan yıkama makinesi ile kırkım makinelerinin üreticilere takdim edilmesinin ardından yapılan toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

DÜZCE’DE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ, YETİŞTİRİCİLERİN İŞ YÜKÜNÜN AZALTILMASI VE HAYVAN SAĞLIĞI İLE REFAHININ ARTIRILMASI AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA MOBİL KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YIKAMA MAKİNESİ İLE KIRKIM MAKİNELERİNİN TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.