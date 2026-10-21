Bahçede uygulamalı budama eğitimiyle fındıkta verim ve kalite hedefleniyor

Sahada uygulanan eğitim ve proje kapsamı:

Giresun Valiliği koordinasyonunda, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle yürütülen Sürdürülebilir Tarım İçin Fındık Bakım Teknisyeni Yetiştirilmesi projesi kapsamında uygulamalı budama eğitimleri devam ediyor. İki haftadır teorik ve pratik olarak sürdürülen programın son uygulaması, Keşap ilçesine bağlı Gönüllü köyündeki fındık bahçesinde gerçekleştirildi.

Eğitimler, Fındık Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle saha koşullarında yapılarak üreticilere doğrudan uygulama gösterilmeyi amaçlıyor. Uygulamalı yaklaşım sayesinde katılımcılar teoride öğrenilenleri ağaç üzerinde uygulama fırsatı buluyor; budama teknikleri, doğru kesim noktaları ve bakım öncelikleri bire bir gösteriliyor.

Üreticilerin beklentileri ve eğitimden alınan kazanımlar:

Ziraat Teknikeri Aşkın Çaykara, bölgede birçok üreticinin budama konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını vurguladı ve yapılan uygulamanın verim ve randımanın artırılmasına ile hastalıklarla mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti. Eğitimlerin amacı, katılımcıların hem budama hem de bahçe yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak olarak özetleniyor.

Katılımcı üreticilerin ifadeleri, sahadaki uygulamanın etkisini gösteriyor. 72 yaşındaki Saynur Türkmenoğlu, yaklaşık 9 dönümlük bahçesinin bakımını büyük ölçüde kendisinin yaptığını, işçi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle budamayı öğrenmek istediğini söyledi. Türkmenoğlu, doğru ve yanlış budama yöntemlerini görmenin kendi bahçesine doğrudan yansıyacağını belirtti.

Özlem Ok ise yaklaşık 30 dönümlük araziden bazı yıllar 4-5 ton ürün aldıklarını, kahverengi kokarca zararlısı ve bazı hastalıkların verimi olumsuz etkilediğini aktardı. Ok, iki haftadır süren eğitimde gübreleme, ilaçlama, bahçe bakımı ve zararlılarla mücadele konularında bilgi edindiğini ve öğrendiklerini çevresiyle paylaşacağını söyledi.

Budama, bakım ve maliyet etkinliği:

TEKFINDIK Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi Saha Sorumlusu Aykut Apaydın eğitimin üreticilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı. Apaydın, budamanın yanı sıra gübreleme ve diğer bakım çalışmalarının da verim ve kalite açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti: fındığın değerini artırmak için verim ve kaliteyi yükseltmek gerekiyor, böylece üreticinin geliri artacak.

Katılımcı Gülçin Özkan (yaklaşık 10 dekar, yıllık 1,5-2 ton ürün) eğitimlerin faydalı olduğunu; kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele yöntemleri, tuzak kullanımı ve doğru ilaçlama dönemleri hakkında bilgi edindiğini belirtti. Mehmet Yılmaz ise uygulamalı eğitim sayesinde daha önce doğru bildikleri bazı uygulamaların yanlış olduğunu gördüklerini, her bahçenin kendine özgü budama ihtiyacı olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Artan üretim maliyetleri karşısında daha az alandan kaliteli ve verimli ürün elde etmenin önemine dikkat çekilen eğitimler, modern tarım teknikleriyle küçük arazilerde bile verimliliğin artırılabileceğini gösteriyor. Proje kapsamında sağlanan saha eğitimleri, üreticilerin uygulamaya dönük bilgiye erişimini kolaylaştırarak bölgesel fındık üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

GİRESUN'DA FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTIRMAK AMACIYLA BAHÇEDE UYGULAMALI BUDAMA EĞİTİMİ VERİLDİ.