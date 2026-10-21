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Miniklere sahnede dünya turu: '80 Günde Dünya Gezisi' ilk gösterimini gerçekleştirdi

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Önder Tahmaz'ın uyarladığı '80 Günde Dünya Gezisi' adlı çocuk oyununu ilk kez sahneleyerek miniklere masalsı yolculuk sundu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Miniklere sahnede dünya turu: '80 Günde Dünya Gezisi' ilk gösterimini gerçekleştirdi

Merkezefendi kent tiyatrosu yeni oyunu sahneledi:

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu, kültür ve sanat faaliyetlerini sürdürerek bugün yeni çocuk oyunu 80 Günde Dünya Gezisi'ni ilk gösterimiyle sahneye taşıdı. Oyun, Önder Tahmaz tarafından tiyatroya uyarlanıp oyunlaştırıldı ve minik seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. İlk gösterim, küçük izleyicilerin salondaki coşkusu ve sahnedeki renkli anlatımla dikkat çekti.

oyunun miniklere kazandırdıkları:

Oyun, çocukları tiyatronun renkli ve masalsı dünyasına davet ederek hayal gücünü harekete geçirdi ve sahne-izleyici etkileşimiyle öğrenmeyi eğlenceli hale getirdi. Karakterlerin yolculuğu ve görsel tasarım, çocukların dikkatini canlı tutarken, kısa ve akıcı anlatım küçük yaştaki seyircilere uygun bir tiyatro deneyimi sundu.

belediyenin kültür ve sanat yaklaşımı:

Merkezefendi Belediyesi, tiyatronun birleştirici ve geliştirici gücünü merkeze alarak ilçenin farklı noktalarına sanat etkinlikleri ulaştırmaya devam ediyor. Kent Tiyatrosu, birbirinden farklı oyunlarla çocukların tiyatroyla erken yaşta tanışmasını, hayal güçlerinin desteklenmesini ve kültürle iç içe büyümelerini hedefliyor. 80 Günde Dünya Gezisi adlı yapım, önümüzdeki dönemde de minik seyircilerle buluşmaya devam edecek.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ KENT TİYATROSU, YENİ ÇOCUK OYUNU &quot;80 GÜNDE DÜNYA GEZİSİ&quot;Nİ İLK KEZ...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ KENT TİYATROSU, YENİ ÇOCUK OYUNU "80 GÜNDE DÜNYA GEZİSİ"Nİ İLK KEZ SAHNELEYEREK MİNİK SEYİRCİLERİYLE BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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