Bahçeli ile Gürlek bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adalet Bakanı Akın Gürlek arasında bir görüşme gerçekleştirildi; buluşma basında yer aldı.

görüşmeye ilişkin bilgi:

Bu buluşmayla ilgili olarak henüz taraflardan detaylı bir açıklama yapılmadı. Mevcut bilgi, iki ismin bir araya geldiği yönündedir.

izlenecek adımlar:

Tarafların yapacağı olası açıklamalar, görüşmenin içeriği ve sonuçlarına dair ek bilgiler sağlayacaktır. Şu aşamada doğrulanmış olan nokta, görüşmenin gerçekleşmiş olmasıdır.

MHP Lideri Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi