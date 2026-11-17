Denizli'de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda aralarında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Ş.D., Y.B., Ö.A., K.Ç., E.Ü., M.S.S., A.Ş. ve N.K. olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

operasyonun gerekçesi:

Soruşturmanın kapsamı çerçevesinde şüphelilere yönelik işlemlerin, 'kamu malına zarar verme' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla yürütüldüğü belirtildi. Başsavcılık kaynaklı işlem ve arama detaylarıyla ilgili resmi soruşturma sürüyor.

belediyenin açıklaması ve önceki suç duyuruları:

Denizli Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada gözaltı işlemlerinin, mevcut yönetimin göreve gelmesinin ilk yılında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyuruları kapsamında gerçekleştiği ve olayların belediyenin hukuk birimi tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Bülent Nuri Çavuşoğlu ise daha önce tespit ettikleri usulsüzlüklerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıklamış; görüntü kayıtları ve suçlamaya esas belgelerle iki ayrı suç duyurusunda bulunulduğunu, ellerinde yeni belgeler bulunduğunu ve üçüncü bir suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmişti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılık ve emniyet tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BİR SORUŞTURMA KAPSAMINDA ARALARINDA BELEDİYE PERSONELLERİNİN DE BULUNDUĞU 11 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BELİRTİLDİ.