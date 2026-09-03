Bahçelievler’de aylık bisiklet projesi 100 çocuğu daha sevindirdi

etkinlikte teslim edilen bisikletler

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 44. Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi'nde gerçekleştirildi. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çocuklar ve aileleri katıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan başvurular arasından kura ile belirlenen 100 çocuk bisikletlerine kavuştu. Törende Siyavuşpaşaspor Kulübü, Başkan Hakan Bahadır'a bir hediye takdim etti; aileler de programa yoğun ilgi gösterdi.

projenin amacı ve kapsamı:

Bahçelievler Belediyesi, her ay düzenlenen bisiklet dağıtımıyla çocukların spora yönlendirilmesini, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını ve açık havada daha fazla zaman geçirmelerini amaçlıyor. Törende konuşan Başkan Hakan Bahadır "Bugün 44. dağıtımı yapıyoruz. Yani 44 aydır ayda bir kez 100 tane bisiklet veriyoruz. Sosyal medyada müracaat oluyor. 4400 tane dağıttık. Sayın Bakanımız ve Valimiz geldiğinde söz vermişlerdi. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Valimiz Davut Gül sağ olsun. Onlar da 2071 tane dağıttılar. Toplam Bahçelievler’li çocuklarımıza ve gençlerimize 6800’lerde Bahçelievler’de bisiklet dağıttık. Buradaki çıkış noktamız, çocuklarımız spora alışsınlar, spor yapsınlar, büyüklerimiz de hareket etmeye çalışsınlar. Kasım ayında Antalya’da COP31 diye dünyanın değişen düzeniyle alakalı bir toplantı olacak. Orada ısının değişmesi, ısının artması konuşulacak. Sıfır atıkların özellikle yapılması gerektiği açıklanacak. Plastiklerin erimediği, denizde doğada biriktiği konuşulacak. O yüzden biz de bisikletin emisyonu azalttığı için sera gazını azalttığı için ve sıfır olduğu için biliyorsunuz, hiçbir zararı yok. Cumhurbaşkanımız da imzaladı, Türkiye de imzaladı. Türkiye’nin geleceği için uğraşıyoruz. Geleceğinde gençler ve çocuklar artık fosil yakıtlardan, mazottan, benzinden uzak dursun. Elektrikli var ama elektriklinin yanında bisiklet de var. O yüzden bunlardan böyle bir çıkış yaptık ve birazdan dağıtacağız. Okullarımız açılıyor. Bizim ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için kırtasiye yardımı başvurularımız devam ediyor. Kırtasiye yardımı ile alakalı çalışıyoruz. Esnafımızı da destekliyoruz. Türkiye’nin belki de esnafına bu kadar para veren bir belediyesi yok. Direkt vermiyoruz. Harcamanın neticesinde veriyoruz ama şu zamana kadar 2 milyar parayı biz Bahçelievler’de sosyal yardım olarak gençlerimize verdiğimiz parayı başka yerlere gideceğine bizim esnafımız modeli yoluyla 650 tane esnafımıza aktardık. Üniversite öğrencilerimize burs da vereceğiz" dedi.

çocuklar ve ailelerin yorumu:

Bisikleti kazanan ve oğullarıyla törene katılan İbrahim Kolsuz sözlerini şöyle dile getirdi: "Uzun zamandır bisiklet dağıtımının olduğunu biliyorduk. Birkaç kez başvurduk ama çıkmamıştı. Son başvurumuzda çıktı. Çıktığı için mutluyuz. Oğullarımla birlikte geldim. Oğullarım çok sevindiler. Haber aldıkları zaman şehir dışındaydık. Hemen geldik. Çok güzel bir uygulama. Çocuklar için sportif aktivite için çok güzel bir şey. Gençler için iyi bir şey sevindirici."

Bisiklet kazanan Muhammet Kerem Kolsuz ise "Çok mutluyum. Her gün arkadaşımla dışarı çıkıp bisiklet süreceğim. Arkadaşım da çok sevindi. Ona da bisiklet çıktı" diye konuştu.

Belediyenin aylık uygulaması kapsamında sürdürdüğü dağıtım, yerel ölçekte spor ve çevre bilinci oluşturma hedeflerini somut bir etkinlikle desteklemeye devam ediyor.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARI SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK ETMEK AMACIYLA DÜZENLENEN 44. BİSİKLET ÇEKİLİŞİ VE DAĞITIM TÖRENİ’NDE, KURA İLE BELİRLENEN 100 ÇOCUĞA BİSİKLETLERİ TESLİM EDİLDİ.