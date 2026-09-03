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Kütahya'da Vefa Mahallesi'nde tren yolu kıyısında leylek ölümleri endişe yarattı

Kütahya Vefa Mahallesi tren yolu yakınında çok sayıda leylek telef bulundu; bölgede elektrik hatları gözlendi, ölüm nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:31

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kütahya'da Vefa Mahallesi'nde tren yolu kıyısında leylek ölümleri endişe yarattı

Kütahya'da Vefa Mahallesi'nde tren yolu kıyısında leylek ölümleri endişe yarattı

Kütahya'nın Vefa Mahallesi sınırlarında, tren yolu yakınında çok sayıda leyleğin telef olduğu görüldü. Olay, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Olay yeri:

Leyleklerin toplu olarak bulunduğu alan tren yolu çevresinde yer alıyor. Bölgede elektrik hatları olduğu tespit edildi ve bu durum görgü tanıklarının dikkatini çekti. Yetkililer olay yerinde ön inceleme yaptı.

Soruşturma:

Leyleklerin ölüm nedenine ilişkin kesin bir belirleme henüz yapılmadı. Konuyla ilgili resmi inceleme başlatıldığı ve ölümlerin nedeninin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mahalle sakinleri olayın aydınlatılmasını bekliyor.

KÜTAHYA VEFA MAHALLESİ&#039;NDE TREN YOLU ÇEVRESİNDE BULUNAN BÖLGEDE ÇOK SAYIDA LEYLEĞİN TELEF OLDUĞU...

KÜTAHYA VEFA MAHALLESİ'NDE TREN YOLU ÇEVRESİNDE BULUNAN BÖLGEDE ÇOK SAYIDA LEYLEĞİN TELEF OLDUĞU FARK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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