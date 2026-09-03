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Traş sırası mutluluğu: berberin öğrencilere okul seti hediyesi

Bilecik'te berber Tahir Dere, 2026-2027 eğitim yılı öncesi traşa gelen öğrencilere kalem, silgi, kalemtıraş ve not kâğıdı içeren set hediye ediyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Traş sırası mutluluğu: berberin öğrencilere okul seti hediyesi

Tahir Dere'den okul heyecanına küçük hediye

Bilecik'te erkek berberliği yapan Tahir Dere, yeni 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde traş olmaya gelen öğrencilere özel eğitim setleri veriyor. Setlerde kalem, silgi, kalemtıraş ve not kâğıdı bulunuyor ve her çocuğa birer hatıra olarak takdim ediliyor.

Hazırlık ve amaç:

Yıllardır mesleğini sürdüren Dere, iş yerine gelen öğrencilere küçük bir sürpriz bırakmak için setleri hazırlattı. Çalışmanın ticari bir kampanyadan ziyade çocukların okul heyecanına katkı sağlamak amacı taşıdığını belirtti.

Dere, "Bir çocuğun yüzündeki tebessüm bazen yapabileceğimiz en güzel reklamdan daha değerlidir. Esnaf yalnızca ticaret yapan değil, yaşadığı şehre ve insanına dokunan kişidir. Çocuklarımızın yeni eğitim dönemine küçük de olsa güzel bir hatırayla başlamasını istedik." dedi.

Esnafın toplumsal rolü:

Mesleğinin sosyal yönüne önem verdiğini ifade eden Dere, yerel esnafın imkânları ölçüsünde benzer çalışmalara katılmasının dayanışma kültürünü güçlendireceğini vurguladı. Uygulamanın hem ailelere hem de öğrencilere moral verdiği, küçük bir jestin bile toplumda olumlu karşılık bulduğuna dikkat çekti.

BERBERDEN OKUL ÖNCESİ TRAŞ OLMAYA GELEN ÖĞRENCİLERE ANLAMLI HEDİYE

BERBERDEN OKUL ÖNCESİ TRAŞ OLMAYA GELEN ÖĞRENCİLERE ANLAMLI HEDİYE

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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