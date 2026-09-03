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Söğüt şenlikleriyle Bilecik tanıtılacak

11-12-13 Eylül'de düzenlenecek 745'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlıklar sürüyor; etkinlikler Bilecik'in kültürünü öne çıkaracak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt şenlikleriyle Bilecik tanıtılacak

Söğüt'te hazırlıklar sürüyor

Kültür ve Turizm İl Müdürü Kürşat Bozkurt, bu yıl 745'inci düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı. Etkinlikler, Söğüt ilçesinde planlandığı şekilde 11-12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve organizasyonun Bilecik'in kültür, sanat ve turizm kimliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

İstişare ziyaretlerinde öncelik kültür ve turizm:

Etkinlik hazırlıkları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, İl Müdürü Kürşat Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Görüşmede Bilecik'in kültür, sanat ve turizm alanındaki çalışmaları ele alındı; taraflar şenliklerin il tanıtımına katkısını artıracak uygulamalar üzerinde istişarede bulundu.

Şenliklerin tanıtım hedefleri:

Yetkililer, 745'inci şenliklerin yerel değerlerin görünürlüğünü artırmayı ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmayı amaçladığını belirtti. Hazırlıkların koordineli biçimde sürdüğü, program detaylarının katılımcı ve ziyaretçi beklentileri gözetilerek şekillendirileceği vurgulandı. 11-12-13 Eylül tarihlerindeki etkinliklerin bölgeye canlılık kazandırması bekleniyor.

HEDEF SÖĞÜT ŞENLİKLERİ, HEDEF BİLECİK&#039;İN TANITIMI

HEDEF SÖĞÜT ŞENLİKLERİ, HEDEF BİLECİK'İN TANITIMI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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