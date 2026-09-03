Söğüt şenlikleriyle Bilecik tanıtılacak

Söğüt'te hazırlıklar sürüyor
Kültür ve Turizm İl Müdürü Kürşat Bozkurt, bu yıl 745'inci düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı. Etkinlikler, Söğüt ilçesinde planlandığı şekilde 11-12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve organizasyonun Bilecik'in kültür, sanat ve turizm kimliğini güçlendirmesi hedefleniyor.
İstişare ziyaretlerinde öncelik kültür ve turizm:
Etkinlik hazırlıkları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, İl Müdürü Kürşat Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Görüşmede Bilecik'in kültür, sanat ve turizm alanındaki çalışmaları ele alındı; taraflar şenliklerin il tanıtımına katkısını artıracak uygulamalar üzerinde istişarede bulundu.
Şenliklerin tanıtım hedefleri:
Yetkililer, 745'inci şenliklerin yerel değerlerin görünürlüğünü artırmayı ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmayı amaçladığını belirtti. Hazırlıkların koordineli biçimde sürdüğü, program detaylarının katılımcı ve ziyaretçi beklentileri gözetilerek şekillendirileceği vurgulandı. 11-12-13 Eylül tarihlerindeki etkinliklerin bölgeye canlılık kazandırması bekleniyor.
HEDEF SÖĞÜT ŞENLİKLERİ, HEDEF BİLECİK'İN TANITIMI
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