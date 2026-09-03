Bilecik'te inşaat sektörünün öncelikleri belediye ile paylaşıldı

Bilecik'te inşaat sektörü temsilcileri belediyeyle buluştu

Bilecik'te gerçekleştirilen toplantıda kentte faaliyet gösteren yapı sahipleri ve müteahhitlerin talep ve görüşleri doğrudan dinlendi. Toplantı, sektördeki güncel sorunların çözümüne yönelik karşılıklı diyalog zemini oluşturdu.

toplantının yapısı ve katılımcılar:

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturuma Bilecik Belediyesi ilgili birim müdürleri ve çalışanları katıldı. Toplantıda ayrıca Bilecik Müteahhitler Derneği Başkanı Mehmet Yağız ile dernek üyeleri yer aldı ve sektör temsilcileri söz alarak önceliklerini aktardı.

talepler, bilgilendirme ve gelecek adımlar:

Katılımcılar altyapı, izin süreçleri ve saha uygulamalarına ilişkin taleplerini iletti. Belediye yetkilileri mevcut çalışmalara dair bilgiler paylaştı ve planlanan proje ve yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Görüş alışverişi sonucunda ortak çalışma ve iletişim kanallarının güçlendirilmesi, ayrıca konuya ilişkin takip mekanizmalarının işletilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı, yerel yönetim ile inşaat sektörünün arasında sürdürülebilir bir iletişim hattı kurulması hedefiyle sonlandırıldı ve tarafların düzenli aralıklarla bir araya gelmeye devam edeceği vurgulandı.

BİLECİK'TE MÜTEAHHİTLERİN TALEP VE GÖRÜŞLERİNİ DİNLEDİ