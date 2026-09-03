Osmaneli'de borç yükü hafifledi: maliye kapandı, SGK taksite bağlandı

osmaneli'de mali disiplin sağlandı:

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, son 2,5 yıllık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye'ye cariler dahil toplam 225 milyon TL ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklama, belediye meclisinin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı sonrası yapıldı ve yapılan ödemelerin belediyenin mali yükünü önemli ölçüde hafiflettiği vurgulandı.

ödemelerin dağılımı:

Torun'un verdiği bilgiye göre ödemenin 150 milyon TL'si nakit olarak yapıldı, kalan 75 milyon TL ise arsa takası yoluyla kapatıldı. Bu yöntemle borç stokunun azaltılmasının yanı sıra nakit akışının dengelenmesi hedeflendi.

mali sonuçlar ve sonraki adımlar:

Yapılan düzenlemeler sonucu Maliye'ye olan borç tamamen kapatıldı. SGK'ya kalan yaklaşık 50 milyon TL tutarındaki borç ise yeni yasal düzenleme kapsamında taksitlendirildi ve böylece belediyenin yüksek faiz yükünün önüne geçildi. Bu adım, belediye bütçesinin daha sürdürülebilir yönetilmesine ve kaynakların yatırımlar ile vatandaşa sunulan hizmetlere yönlendirilmesine imkân sağladı.

Torun, borçların kontrollü şekilde azaltılmasının ve faiz yükünün hafifletilmesinin belediyeye önemli bir kazanım kazandırdığını belirtti. Yapılan mali disiplinin ve liyakatli yönetimin Osmaneli Belediyesinin bütçe yapısını güçlendirdiğini ve önümüzdeki dönemde kaynakların öncelikli hizmet alanlarına aktarılacağını ifade etti.

OSMANELİ BELEDİYESİ SGK VE MALİYE BORÇ YÜKÜNDEN KURTULDU