Dolar 48,2588 +0,06%
Euro 55,9717 +0,18%
Bist 14.588,55 -0,36%
Altın Gram 6.964,16 -0,91%
EUR/USD 1,1593 +0,05%
Brent Petrol 90,13 +2,30%
--°

Bahçelievler'de zafer bayramı kutlaması: dayanışma, konser ve sosyal hizmet vurgusu

Bahçelievler'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı kortej, resmi törenler ve PAU konseriyle kutlandı; belediye sosyal hizmetlerini vurguladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bahçelievler'de zafer bayramı kutlaması: dayanışma, konser ve sosyal hizmet vurgusu

Bahçelievler'de 30 Ağustos coşkusu

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı etkinliklerinde vatandaşlar gün boyu süren programlarla bir araya geldi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından ilçede kortej oluşturuldu; gençler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla sokakları renklendirdi.

Törenler ve kortej:

Gün boyunca süren kutlamalar sabah törenleriyle başladı ve kortej yürüyüşüyle devam etti. Kortejdeki katılımcılar, 30 Ağustos'un tarihsel önemini hatırlatan bir atmosfer oluşturdu; etkinlikler halka açık şekilde gerçekleşti ve ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar programa katıldı.

Başkanın mesajı ve sosyal belediyecilik:

Milli Egemenlik Parkı'ndaki akşam programında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı. Bahadır, 30 Ağustos'un bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirterek, milletin zorluklara rağmen gösterdiği direnişi vurguladı ve Atatürk'ün "Ya istiklal ya ölüm" ile "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" sözlerine atıfta bulundu.

Konuşmasında belediyenin sosyal destek çalışmalarına da dikkat çeken Bahadır, Semt Lokantası'nda üç çeşit sıcak yemeğin 55 liraya, Bi Ekmek projesi kapsamında ekmeğin 10 liraya sunulduğunu, ihtiyaç sahibi ailelere et desteği sağlandığını ve bugüne kadar 20 bin emekliye toplam 250 milyon lira destek verildiğini söyledi. Ayrıca Komşu Payı projesiyle imkânı olan ile ihtiyaç sahibi komşular arasında dayanışma köprüleri kurulduğu ifade edildi.

Konserle final:

Başkanın konuşmasının ardından sahne alan PAU, sevilen parçalarını seslendirerek kutlamalara ritim kattı. Milli Egemenlik Parkı'nı dolduran vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla şarkılara eşlik etti ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü coşkuyla sona erdi.

Gün boyunca düzenlenen törenler, kortej, konuşmalar ve konserlerle Bahçelievler'de; tarihsel hafıza, sosyal hizmet vurgusu ve toplumsal dayanışma öne çıktı.

Bahçelievler’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Bahçelievler’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anadolu yakasında sabahın sessizliğini saran sis trafikte dikkat çekti
images

Aydıntepe'ye yeni ibadethane: Hacı Abdullah Erdoğan Camii ibadete açıldı
images

Mikroplastiklerin kanser bağlantısı belirsizliğini koruyor, araştırmalar sürmeli
images

Hisarcık devlet hastanesine 7 yeni hekim kadrosu, sağlık kapasitesi güçlendirile...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yazdan sonbahara geçişte çocuklar için pratik sağlık önlemleri

Zafer bayramında anlamlı buluşma: yüzlerce Bilecikli Çanakkale'yi gezdi

Bahçelievler’de 30 ağustos: kortejden PAU konserine birlik ve coşku

Damal'da gece fırtınası kökleri savurdu, köylüler seferber oldu

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı