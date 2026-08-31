Aydın'da ÇEMBER-139 operasyonunda 27 aranan şahıs yakalandı

Operasyonun kapsamı:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ÇEMBER-139 adlı çalışma, 27-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyona 84 unsur ve 253 personel katıldı; amaç, farklı suçlardan haklarında yakalama emri veya arama kaydı bulunan şahısların tespit edilip yakalanmasıydı.
Yakalamaların dağılımı:
Operasyonlarda toplam 27 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11 kişinin 0-2 yıl, 5 kişinin 2-5 yıl, 5 kişinin 5-10 yıl ve 1 kişinin 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Suç türleri ve adli süreç:
Şahısların aranma nedenlerine göre dağılımda 5 kişi uyuşturucu, 4 kişi hırsızlık, 1 kişi kasten öldürme, 1 kişi yağma, 1 kişi dolandırıcılık suçundan aranıyordu; 10 kişinin ise diğer suçlardan kaydı bulundu. Ayrıca 5 şahıs için ifadeye yönelik arama kaydı bulunduğu bildirildi. Yakalanan tüm şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
AYDIN’DA ARANAN 27 ŞAHIS YAKALANDI
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