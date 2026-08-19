bakan çiftçi: kapımız da gönlümüz de roman kardeşlerimize açıktır

İçişleri Bakanı'nın açıklamaları

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kızılcahamam’da düzenlenen Roman İl Saha Koordinatörleri Toplantısı’nda, Roman vatandaşların sorunlarının çözümlenmesi ve hizmetlere erişimin güçlendirilmesine yönelik yürütülen saha çalışmalarını değerlendirdi. Çiftçi, toplantıda sahada görev yapan koordinatörlere güvene dayalı, katılımcı bir çalışma anlayışının önemini vurguladı.

Roman koordinasyon yapısı ve saha ziyaretleri:

Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Roman Koordinasyon Merkezi çerçevesinde yürütülen organizasyona ilişkin detayları paylaştı. Sistemde 1 Bakanlık Roman Koordinatörü, 39 ilde İl Roman Saha Koordinatörü ve 21 ilin 145 ilçesinde İlçe Roman Saha Koordinatörünün görev yaptığını belirterek toplam 185 koordinatör bulunduğunu açıkladı. Çiftçi, bugüne dek Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı 20 ilde saha ziyaretleri gerçekleştirildiğini, taleplerin yerinde dinlendiğini ve eğitim, sağlık, istihdam, barınma ile sosyal yardım gibi alanlarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Koordinatörlerden beklenen dört öncelik:

Bakan konuşmasında sahadaki sorumlulukları dört başlık altında topladı. Birinci öncelik olarak görev yapılan bölgeye güçlü hâkimiyet; ikinci olarak kurumlar arası etkin koordinasyon; üçüncü olarak düzenli ve sağlıklı bilgi akışı; dördüncü olarak ise katılımcı ve güvene dayalı çalışma anlayışı istendi. Çiftçi, koordinatörleri vatandaş ile devlet hizmetleri arasındaki "güçlü köprü" olarak nitelendirdi ve bu köprünün temelinin güven, harcının samimiyet olduğunu vurguladı.

Toplumsal kardeşlik ve hizmet vurgusu:

Konuşmasına Hucurat Suresi’nin 10. ayetine atıf yapan Çiftçi, "Bizler aynı kıbleye yönelen, sevinçte ve hüzünde birleşen büyük bir aileyiz" sözleriyle kardeşlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen sosyal devlet anlayışına işaret eden Çiftçi, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesi doğrultusunda tüm vatandaşların kucaklandığını belirtti. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi" ile 2026-2030 dönemini kapsayan II. Aşama Eylem Planının saha çalışmalarına yol haritası sunduğunu hatırlattı.

Bakan Çiftçi, medeniyet anlayışında gönül kazanmanın önemine değinerek sahadaki ekiplerden empati ve samimiyet beklediğini söyledi. Çiftçi, Kapımız da gönlümüz de sizlere ve bütün Roman kardeşlerimize her daim açıktır ifadesiyle devletin kapısının ve desteğinin açık olduğunu vurguladı ve birlik ile kardeşliğin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, KIZILCAHAMAM’DA DÜZENLENEN ROMAN İL SAHA KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI’NA KATILDI