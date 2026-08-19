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Trump: yeni boru hatları Hürmüz Boğazı'nın önemini azaltıyor

ABD Başkanı Trump, artan boru hattı inşası ve piyasaya verilen petrolün Hürmüz Boğazı'nın eskisi kadar belirleyici olmayacağı görüşünü savundu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 23:47

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Trump: yeni boru hatları Hürmüz Boğazı'nın önemini azaltıyor

Trump'ın Hürmüz Boğazı yorumu:

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da önde gelen kripto para şirketleri ve finans kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarına konuştu. Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran'a karşı uygulanabilecek en etkili yaptırımlara ilişkin sözleri üzerine, yaptırımların elinde ağır unsurlar bulunduğunu ve "Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, yaptırım seçeneklerine işaret ederek, "Yaptırım uygulayabileceğimiz unsurlar var. Elimizde son derece ağır yaptırımlar bulunuyor" dedi ve Washington'ın politikalarının sonuçlarına bağlı olarak farklı senaryoların mümkün olduğunu vurguladı.

Abluka ve petrol piyasasına etkisi:

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin sürdüğünü, halihazırda çok sayıda geminin bölgeden geçtiğini belirtti ve ablukaya dair değerlendirmesinde ablukayı "son derece etkili" olarak nitelendirdi. Trump, ablukayla ilgili olarak "Abluka yüzde 100 başarılı" ifadesini kullandı ve İran ile anlaşma sürecinin beklentileri karşılamadığını ekledi.

Başkan ayrıca petrol piyasasına dair değerlendirmesinde, geçmişte petrol fiyatlarının 350 dolara kadar çıkabileceğinden söz edildiğini anımsatarak, güncel varil fiyatının 84-85 dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Piyasaya çok miktarda petrol verildiğini, bunun yanı sıra tüketicilerin ve üreticilerin alternatif kaynaklara yöneldiğini söyledi.

Trump, Texas, Alaska ve Louisiana gibi bölgeler ile birlikte "rekor sayıda petrol boru hattı" inşa edildiğini belirterek, bu gelişmelerin Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji tedarik zincirindeki önemini azaltabileceği görüşünü dile getirdi: "Hürmüz Boğazı’nın geçmişte olduğu kadar önemli olmayacağı düşüncesindeyim". Trump, iki olası siyasi-ekonomik sonucu işaret etti; ya petrol fiyatlarının hızla düşeceğini ya da mevcut politika ve yaptırım sürecinin aynen sürdürüleceğini söyledi.

Kuzey Kore ve bölgesel güvenlik yaklaşımı:

Kuzey Kore ile ilişkilere dair gelen bir soru üzerine Trump, istekli bir ayrıntıya girmediğini ancak Kim Jong-un ile iyi ilişkiler sürdüğünü ifade etti. Trump, Kim'in kendisini sevdiğini, Biden ve Obama'yı sevmediğini söyledi ve iki lider arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini aktardı.

Trump, devasa askeri tatbikatlara karşı olduğunu belirterek, Kim ile daha dostane ilişkiler sürdüğü sürece önümüzdeki "iki buçuk sene" içinde büyük bir olay beklemediğini vurguladı ve "Ben görevdeyken öyle bir şey olmayacak" dedi. Ayrıca Güney Kore'nin ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik yardım talebini reddetmesine de değinerek, bazı büyük tatbikatların uygun olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Trump'ın açıklamaları, hem İran'a yönelik baskının devamı hem de küresel enerji arzının çeşitlendirilmesine ilişkin politikaların birbirine bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Başkanın vurgu yaptığı iki ana sonuç ise petrol fiyatlarının düşmesi veya uygulanan stratejinin sürdürülmesi yönünde şekilleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hızla yeni petrol boru hatları inşa edildiğini ifade ederek, &quot;Hürmüz...

ABD Başkanı Donald Trump, hızla yeni petrol boru hatları inşa edildiğini ifade ederek, "Hürmüz Boğazı’nın geçmişte olduğu kadar önemli olmayacağı düşüncesindeyim" dedi.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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