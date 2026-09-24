Bakan Güler şehit uzman çavuş Coşkun Sevim için başsağlığı diledi

Bakan Güler'in mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görevi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uzman Çavuş Coşkun Sevim için taziye dileğinde bulundu.

Bakanlığın duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

Mesajda bakan Güler, hem şahsı hem de Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına başsağlığı ve sabır diledi. Açıklama, bakanlığın resmi kanalı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, ZEYTİN DALI HAREKAT BÖLGESİ’NDEKİ GÖREVİ ESNASINDA RAHATSIZLANIP HASTANEYE KALDIRILMASININ ARDINDAN ŞEHİT OLAN TANK UZMAN ÇAVUŞ COŞKUN SEVİM İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI.