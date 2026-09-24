Konteynerden tıp fakültesine: azimle yazılan başarı hikâyesi

Küçük alanda büyük hedef: Hasan'ın yolculuğu

Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Hasan Akdeniz, 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle birlikte geçici konaklama merkezine yerleştirildi. Yaklaşık 3 yıldır konteyner kentte süren yaşam, öğrencinin eğitim hazırlık sürecini de belirledi. Başlangıçta 6 kişinin aynı konteynerde kaldığı ortam, perdenin ikiye bölünmesiyle oluşturulan bir çalışma köşesine dönüşmüştü; daha sonra aynı alanda ablasıyla birlikte klimasız 18 metrekarelik bir konteynerde ders çalışmaya devam etti.

hazırlık süreci:

Hasan, YKS'ye iki yıl önceden hazırlanmaya başladı ve hazırlık döneminde çalışma düzenini sıkı tuttu. Bazen günde 10-12 saat çalıştığı dönemler oldu, diğer zamanlarda 5-6 saatlik periyotlarla ilerledi. Sıcakta, vantilatörle sınırlı bir ortamda sürdürülen çalışmalar zorluydu; buna rağmen motivasyonunu kaybetmedi. Sınav başarısıyla Türkiye genelinde 434'üncü olarak sayısal alanda il birinciliği elde etti ve İstanbul'da bulunan özel bir üniversitenin tıp fakültesini yüzde 100 burslu kazandı.

Hasan, sürece ilişkin duygularını şu sözlerle özetliyor: 'Uğruna çalıştığınız bir hedef olduğunda gerçekten büyük bir motivasyon kaynağınız oluyor.' Ayrıca, 11'inci sınıfın yazından itibaren sıkı çalışmaya başladığını, her dönemde ders çalışmanın yoğunluğunun değiştiğini ve öğrencilere hedef belirlemelerini tavsiye ettiğini belirtiyor.

aile desteği ve sonuçlar:

Ailesi de Hasan'ın başarısının gurur kaynağı olduğunu vurguluyor. Baba Levent Akdeniz, 6 Şubat'ta deprem sırasında yaşadıklarını anlatarak evlerinin ağır hasar gördüğünü ve yaklaşık 3 yıldır konteyner kentte kaldıklarını söyledi. Baba Akdeniz, 'Hasan sınava yaklaşık 18 metrekarelik bu konteynerde hazırlandı ve dört çocuğum var, 6 nüfus burada konteynerde kalıyorduk' diyerek zorlu koşullara rağmen evladının derslerine verdiği önemi aktardı.

Ek olarak baba, oğlunun gece geç saatlere kadar çalıştığını, bazen sabaha karşı saat 02.00'de hâlâ ışığının yandığını gördüğünü belirterek, bu başarının aile için depremle geçen zor süreye karşılık bir teselli olduğunu ifade etti. Hasan ise 'Hiçbir olumsuzluk beni hayalimden vazgeçirmedi, çünkü gerçekten çok büyük bir hedef bu' diyerek hedeflerine ulaşmanın verdiği memnuniyeti dile getirdi.

Hasan'ın elde ettiği derece ve burslu yerleşme, konteyner kentte yaşayan diğer gençlere örnek teşkil ederken aileye de kaybettikleri güven duygusunu bir nebze geri getirdi. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da tıp fakültesine başlayacak olan genç öğrencinin hikayesi, zorlu koşullar altında azim ve disiplinle elde edilen başarının somut bir örneği olarak kayda geçti.

HATAY’DA DEPREMLERDE EVLERİ YIKILAN VE YAKLAŞIK 3 YILDIR KONTEYNER KENTTE YAŞAYAN 17 YAŞINDAKİ HASAN AKDENİZ, 18 METREKARELİK KLİMASIZ KONTEYNERDE ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANARAK YKS’DE SAYISAL ALANDA TÜRKİYE 434’ÜNCÜSÜ OLDU.