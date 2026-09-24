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chp ayvalık yeni yönetimle sahaya indi

CHP Ayvalık'ta Genel Merkez görevlendirmesiyle iş başına gelen Gökay Bacan liderliğindeki yeni yönetim, görev dağılımını yapıp çalışmalarını başlattı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Merve Çelik

chp ayvalık yeni yönetimle sahaya indi

yeni yönetim göreve başladı:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı'nın yeni yönetimi resmen göreve başladı. CHP Genel Merkezi tarafından Ayvalık İlçe Başkanlığı görevine atanan Gökay Bacan başkanlığındaki yönetim kurulu, ilçe binasında ilk toplantısını yaparak önceliklerini ve çalışma usulünü belirledi.

görev dağılımı:

Toplantıda yapılan görev dağılımına göre; Aleyna Erol İlçe Sekreteri, Tolga Yakar İlçe Saymanı, Nurcihan Vural İlçe Eğitim Sekreteri, Alev Kazaner İlçe Bilişim Sorumlusu, İsmet Özer Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu, Berat Kaan Bahadır Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu, Hayrettin Bulut İdari Mali İşler ve Ekonomiden Sorumlu, Filiz Uluer Sivil Toplum, Sendika ve Meslek Örgütlerinden Sorumlu olarak görev aldı.

Yönetimde ayrıca Tayfun Gürcan Yerel Yönetimler, Eylem ve Etkinliklerden Sorumlu, Seyhan Aracı Kadın ve Gençlik Kollarından Sorumlu, Ülkay Yanar Aile, Sağlık ve Sosyal İşlerden Sorumlu, Halil Özaydın Kırsal ve Mahalle Muhtarlarından Sorumlu, Hüseyin Merih Onay Odalar, Esnaf ve İş İnsanlarından Sorumlu, Seda Şişko Çevre, Kültür-Sanat, İnsan ve Hayvan Haklarından Sorumlu, Özkan Ardıç Basın-Yayın, Spor Kulüpleri ve Etkinliklerinden Sorumlu, Yavuz Tansel ise Halkla İlişkiler, Sosyal ve Emekli Politikalarından Sorumlu olarak yer aldı.

yapılacak çalışmalar ve mesajlar:

Toplantının ardından açıklama yapan İlçe Başkanı Gökay Bacan, yönetimin ilk toplantısıyla resmen göreve başladığını ve partide inisiyatif üstlenen üyelerine teşekkür etti. Bacan, "103 yıllık koca çınarın gölgesi altında ben ve tüm arkadaşlarım bu güzel şehrimizin her köşesine hizmet etmeyi ve her insanımıza ulaşmayı görev edindik" diyerek önceliklerinin yerel hizmet ve vatandaşla doğrudan iletişim olacağını vurguladı.

Bacan ayrıca son dönemdeki siyasi gelişmelere ilişkin, "Hiç kimseye kırgın ve küskün değiliz. Biz hiçbir yere gitmedik, başladığımız yerdeyiz. Hiç kimseyi de gittiği için sorgulamıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, yönetimin diyalog ve kapsayıcılık mesajını öne çıkarırken, partinin yerel dinamiklerle ilişki kurma hedefini de netleştiriyor.

Yeni yönetimin dağılımı, özellikle Hukuk ve Seçim İşleri, Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler alanlarında belirgin bir mesai planına işaret ediyor. Kurultay sürecine dair beklentileri de hatırlatan Bacan, sürecin tamamlanmasının ardından yeni kadrolarla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti ve birlik-beraberlik çağrısı yaptı.

YENİ YÖNETİM

YENİ YÖNETİM

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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