Yalova semalarında gökyüzünde huni oluşturan deniz hortumu kaydedildi

İstanbul'dan sabah saatlerinde Yalova semalarında görülen hortum, deniz yüzeyinin üzerinde huni şeklinde uzanırken çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Koyu renkli bulut tabakasının altından aşağı doğru uzanan hortum, arka plandaki deniz ve gemilerle birlikte dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Meteorolojik oluşum ve tanım:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hortum, kümülonimbus bulutundan aşağı doğru sarkan ve kendi dar ekseni etrafında şiddetli şekilde dönen hava kolonu olarak tanımlanıyor. Kurum açıklamasında, sıcak ve nemli hava kütlelerinin daha soğuk hava kütleleriyle karşılaşmasının atmosferde güçlü yükselici hareketler ve ani basınç değişimleri oluşturabildiği; bu hareketlerin dönme kazanmasıyla huni şeklindeki hortumların meydana gelebileceği belirtiliyor.

Marmara'daki gözlemler ve kayıt süresi:

Görüntülerde Yalova semalarında oluşan hortumun deniz üzerinde aşağı doğru uzanan huni biçiminin yaklaşık 5 dakika boyunca net şekilde görüldüğü kaydedildi. Videolarda hortumun deniz yüzeyine doğru ilerlerkenki görünümü ve çevresel koşullar açıkça izlenebiliyor.

Kaydedilen görüntüler, bölgedeki hava koşullarının yerel ölçekte ani ve etkili dönüşler gösterebildiğini belgeleyerek, hortum ve su hortumu oluşumlarının Marmara'da zaman zaman görülebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

İSTANBUL’DAN SABAH SAATLERİNDE YALOVA SEMALARINDA OLUŞAN HORTUM GÖRÜNTÜLENDİ.