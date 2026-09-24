İskenderun’da geçmişi canlı tutan nostalji kafe 85 gazozla ilgi görüyor

İskenderun'da geçmişi bugüne taşıyan yeni mekan

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarma çabalarının sürdüğü dönemde açılan bir nostalji kafe, ziyaretçilerine geçmişten izler sunuyor. Savaş Mahallesi'nde hizmete giren kafe, mekan tasarımı ve sergilenen objelerle 1970'lerden 1990'lara uzanan bir atmosfer yaratırken, sunulan yerel içecek çeşitleriyle de dikkat çekiyor.

İşletmenin kurucusu olan ve yıllardır antika ile koleksiyon işiyle uğraşan 45 yaşındaki Sabri Kırbaşçı, aslen Eskişehirli. Kırbaşçı, depremden etkilenen bölgeye katkı sunmak ve insanlara bir araya gelme, sohbet etme alanı yaratmak amacıyla kafeyi hayata geçirdiğini anlatıyor. Mekan, hem kente moral verilmesine katkı sağlıyor hem de farklı bir sosyal buluşma noktası oluşturuyor.

Koleksiyon ve hizmet detayları:

Kafede Türkiye'nin dört bir yanından özenle toplanmış 85 farklı yöresel gazoz sunuluyor. Sadelerden meyveli ve özel aromalı çeşitlere kadar uzanan gazozlar, ziyaretçilere sabit 80 TL fiyatla servis ediliyor. Misafirler ayrıca sarı fincanlarda Türk kahvesi ve kristal bardaklarda çay eşliğinde ortamın tadını çıkarıyor. Duvarlarda telefonlar, radyolar, eski saatler ve plaklar gibi antika eşyalar sergileniyor; isteyenler taş plakları dinleyerek o dönemin müzik atmosferini soluyor.

Kırbaşçı, konsepte ticari kaygıdan çok sohbet ve muhabbet ortamı oluşturma amacıyla yaklaştıklarını vurguluyor: "İnsanlar kapıdan içeri girdiklerinde farklı bir dünyaya adım atmış gibi hissediyorlar. Annesinin evindeki telefon, dedesinin radyo veya amcasının saatini görüp duygulanıyorlar."

Etkinlikler ve gelecek planları:

Kafe, doğum günü, evlilik teklifi ve gelin-damat çekimleri gibi butik organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. İşletme sahibi, ilerleyen dönemde projeksiyon sistemiyle kişiye özel nostaljik sinema geceleri düzenlemeyi ve gazoz çeşidini 100'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtiyor. Yaklaşık iki aydır faaliyette olan mekan, bölge halkı ve gelen ziyaretçiler için hem anı canlandıran hem de sosyal bir sığınak işlevi görüyor.

Nostalji temalı bu kafe, deprem sonrası dönemde İskenderun'da küçük de olsa olumlu bir etki yaratmayı amaçlıyor; geçmişin objeleri ve tatları aracılığıyla insanlara ortak anılar sunduğunu iddia ediyor.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN AÇTIĞI YARALARIN SARILMAYA ÇALIŞILDIĞI HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDEKİ NOSTALJİ TEMALI KAFE, SUNDUĞU 85 ÇEŞİT YEREL GAZOZ VE SERGİLEDİĞİ ESKİ EŞYALARLA ZİYARETÇİLERİNİ ADETA GEÇMİŞE GÖTÜRÜYOR.