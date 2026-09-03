Bakım için yola çıkan otomobil motor yangınıyla kullanılamaz hale geldi

olay yeri ve zaman:

Erzincan-Sivas kara yolu Ulalar mevkisinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bakım için servise götürülen bir otomobil seyir halindeyken sürücüsünün fark ettiği dumanla dikkat çekti.

yangına müdahale ve hasar:

Sürücü aracı yol kenarına çekerek indi; kısa sürede motor bölümünde başlayan yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

ERZİNCAN'DA BAKIM İÇİN SERVİSE GÖTÜRÜLEN OTOMOBİL YANDI