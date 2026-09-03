Dolar 48,3112 +0,03%
Euro 56,3250 +0,34%
Bist 13.934,41 -0,83%
Altın Gram 7.024,06 +2,44%
EUR/USD 1,1627 +0,30%
Brent Petrol 96,75 +1,17%
--°

Bakım için yola çıkan otomobil motor yangınıyla kullanılamaz hale geldi

Erzincan-Sivas kara yolu Ulalar mevkisinde bakım için servise götürülen otomobil, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:58

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 15:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bakım için yola çıkan otomobil motor yangınıyla kullanılamaz hale geldi

Bakım için yola çıkan otomobil motor yangınıyla kullanılamaz hale geldi

olay yeri ve zaman:

Erzincan-Sivas kara yolu Ulalar mevkisinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bakım için servise götürülen bir otomobil seyir halindeyken sürücüsünün fark ettiği dumanla dikkat çekti.

yangına müdahale ve hasar:

Sürücü aracı yol kenarına çekerek indi; kısa sürede motor bölümünde başlayan yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

ERZİNCAN&#039;DA BAKIM İÇİN SERVİSE GÖTÜRÜLEN OTOMOBİL YANDI

ERZİNCAN'DA BAKIM İÇİN SERVİSE GÖTÜRÜLEN OTOMOBİL YANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gemili Park'ta devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi
images

Mudurnu'da kamyonların çarpışması sonucu sürücü yaralandı
images

Şanlıurfa'da nakliye izi soruşturmayı çözdü: bir gözaltı
images

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan anneanne ve torunu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gemili Park'ta devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi

Halil Umut Meler derbide düdük çalacak

Mudurnu'da kamyonların çarpışması sonucu sürücü yaralandı

Muğla'nın genç bilardoçuları Ankara'dan ilk madalyayla döndü

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı