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Eski hükümlü Samsun'da göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla yeniden tutuklandı

Samsun'da 4 yıl önce tutuklanan M.K. (57), Tekkeköy'de durduruldu; aracında Doğubeyazıt'tan kaçak giren bir Afgan bulundu, M.K. yeniden tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eski hükümlü Samsun'da göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla yeniden tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen İstanbul'da ikamet eden M.K. (57)'yi takibe aldı. Yapılan çalışma sonucu, şüphelinin kendi özel aracıyla bir Afganistan uyruklu kaçak göçmeni Trabzon'dan alarak İstanbul'a götürmek üzere yola çıktığı tespit edildi.

Takip sırasında ekipler, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde M.K. idaresindeki aracı durdurdu. Araçta, Türkiye'ye Doğubeyazıt sınırından kaçak olarak giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu bir göçmen ele geçirildi. Olay yerinde hem şüpheli hem de göçmen gözaltına alındı.

Gözaltı ve yargılama:

Yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Şüpheli M.K. hakkında ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapılmak üzere bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma sırasında ortaya çıkan kayıtlara göre, M.K.'nin 2022 yılında da Samsun'da göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanıp tutuklandığı belirlendi. Nöbetçi mahkemedeki ifadesinin ardından M.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olay, emniyet birimlerinin göçmen kaçakçılığına yönelik takibi ve koordineli çalışmasıyla ortaya çıkarıldı; soruşturma süreçleri ve sınır dışı işlemleri yetkili birimlerce yürütülüyor.

NÖBETÇİ MAHKEMEYE İFADE VEREN M.K., TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE...

NÖBETÇİ MAHKEMEYE İFADE VEREN M.K., TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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