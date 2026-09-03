Uzman uyarısı: geminin yapısında oynama kapasite artışıyla batışa sebep olmuş olabilir

Uzman değerlendirmesi ve kazanın ön bulguları

İstanbul Gelişim Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Açıkgöz, Girne ve Silivri açıklarında yaşanan iki ayrı deniz kazasına ilişkin teknik değerlendirmelerini paylaştı. Açıkgöz, Silivri açıklarında çarpışma sonrası batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yapısal müdahaleye maruz kalmış olabileceği ihtimaline dikkat çekti.

Silivri vakası: yapı değişikliği şüphesi ve sonuçları:

Açıkgöz, incelediği bulgulara göre geminin ilk inşasında tek ambarlı ve çift cidarlı bir tasarıma sahip olduğunu, ancak pratikte deadweight tonajının önce 3 bin 970 civarından 4 binin üzerine (4.598 ton) çıktığının gözlemlendiğini söyledi. Bu artışın kaynağı olarak, geminin sağ ve sol tarafındaki çift cidarların kaldırılmasının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzman, çift cidarların ortadan kaldırılmasının geminin yapısal bütünlüğünü zayıflatacağı ve su alması halinde birden fazla ambara ayrılmış yapılarda görülen stabilite avantajının ortadan kalkacağını vurguladı. Tek ambarlı durumda bir yara oluştuğunda suyun hızla tek ambara dolmasının ve yüklü bir geminin birkaç dakika içinde batmasının muhtemel olduğunu belirtti; bu sürenin yaklaşık 5 dakika olabileceğini öngördü.

Açıkgöz, batış anında gemiden gelen sinyallerin, denize batma sırasında su basıncıyla otomatik fırlayan cihazların çalışması sonucu Ankara'daki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine iletildiğini, bu sayede battığı mevkinin tespit edildiğini kaydetti. Uzman, eğer gemide yapısal bir oynama yapılmamış olsaydı, geminin belki de su yüzeyinde kalabileceğini ifade etti.

Çok ambarlı tasarım ve yüzerlik ilişkisi:

Açıkgöz, çok ambarlı gemi tasarımında su sızdırmaz perdelerin ambarlar arası stabiliteyi sağladığını, tek ambarlı bir gemide ise herhangi bir ambarda yara oluştuğunda tüm ambarın hızla suyla dolabileceğini anlattı. Bu noktada çift cidarın varlığının geminin yüzerliğini koruma amacı taşıdığını tekrar vurguladı.

Girne kazası ve sefer kararları

Girne açıklarında meydana gelen ve can kaybıyla sonuçlanan olayla ilgili olarak Açıkgöz, o günün hava koşullarında denize çıkılmaması gerektiğini söyledi. Geminin fırtına nedeniyle bir gün limanda kaldığı, ardından hava şartlarının halen uygun olmamasına rağmen seferin gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Kaptan ve personel sorumluluğu, tahliye eğitimi:

Uzman, geminin geçmişte karaya oturma gibi kazalarının olduğu bilgisi ışığında, hasar onarımlarının doğru teknikle yapılmaması halinde teknenin hâlâ su alma riski taşıyacağını kaydetti. Videolardaki görüntülere atıfla kaptan ve personel davranışlarında yetersizlik hissedildiğini; yolcuların "geri dönelim" taleplerinin bunun göstergesi olduğunu belirtti.

Ayrıca Açıkgöz, yolcuların kalkış öncesi tahliye usulleri, can salı ve can yeleklerinin yerleri ile kullanımının açıkça gösterilmesinin hem uluslararası bir zorunluluk hem de can güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguladı. Yolcuların serzenişleri, bu uygulamaların eksik olabileceğine işaret etti.

Soruşturma, bildirim süreleri ve teknik ayrıntılar

Açıkgöz, kazanın nihai nedenlerinin kaza kırım araştırmaları, idari ve adli soruşturmalar sonucunda ortaya çıkarılacağını; telsiz konuşmalarının öncesi ve sonrasının incelenmesi gerektiğini söyledi. Hatanın kimde olduğuna dair kesin bir yargıya şu aşamada varılamayacağını belirtti.

ALSU gemisinin çarpışma sonrası bildirim süresiyle ilgili iddiaları değerlendirirken Açıkgöz, 21 ya da 30 dakika sonra yapılan bildirimin durumun karmaşıklığına göre gecikme sayılmayabileceğini, önceliğin öncelikle kendi gemi ve mürettebatının kontrolüyle diğer çatışan gemiye yönelik can güvenliğinin sağlanması olduğunu ifade etti. Ayrıca, çatışan gemilerden birinin hemen batması hâlinde bildirim sürelerinde değişkenlik yaşanabileceğini söyledi.

Malzeme hasarı ve patlama iddiası

Açıkgöz, Girne kazasında geminin iskele (sol) taraftaki yüzer bölümünde su alma sonrası özel bir dolgu maddenin şişip patladığı, bunun fiberglasta çatlamaya yol açtığı yönündeki değerlendirmeyi aktardı. Bu tür bir patlamanın geminin dengesini bozarak iskeleye yatmasına ve yolcuların üst bölümlere çıkmasına neden olduğunu belirtti.

Sonuç olarak Dr. Ramazan Açıkgöz, Silivri vakasında yapısal değişikliğin ve Girne vakasında sefer kararı ile onarım kalitesinin soruşturulmasının kazaların anlaşılması için belirleyici olacağını, kaza kırım raporlarının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ RAMAZAN AÇIKGÖZ