Kaçkar’da mahsur kalan ingiliz turiste teknik tırmanışla ulaşıldı

Kaçkar'da arama kurtarma çalışması

İhbar ve hızlı müdahale:

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Avusor Yaylası, Kaçkar Dağı mevkiinde yönünü kaybeden bir İngiliz vatandaşına yönelik arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen ihbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle gündeme geldi.

Zorlu arazide teknik kurtarma:

Bölgeye intikal eden AFAD ve jandarma ekipleri, sarp kayalıkların bulunduğu zorlu arazi koşullarında çalışma yürüttü. AFAD bünyesindeki 5 kişilik arama-kurtarma personeli, ara emniyet istasyonları kurup teknik tırmanış yaparak mahsur kalan turistin bulunduğu noktaya ulaştı.

Mahsur kalan kişinin Dan Mammsdroller olduğu bildirildi. Ekipler tarafından sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan Mammsdroller'in, bulunduğu noktadan güvenli alana tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNE BAĞLI AVUSOR YAYLASI KAÇKAR DAĞI MEVKİİNDE YÖNÜNÜ KAYBEDEREK MAHSUR KALAN İNGİLİZ VATANDAŞINA ULAŞILDI