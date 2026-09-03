Dolar 48,2987 +0,01%
Euro 56,3362 +0,36%
Bist 13.941,37 -0,78%
Altın Gram 7.030,01 +2,55%
EUR/USD 1,1629 +0,33%
Brent Petrol 96,38 +0,78%
--°

Kaçkar’da mahsur kalan ingiliz turiste teknik tırmanışla ulaşıldı

Rize Avusor Yaylası'nda yönünü kaybeden İngiliz turist Dan Mammsdroller'e AFAD ve jandarma teknik tırmanışla ulaştı, tahliye çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaçkar’da mahsur kalan ingiliz turiste teknik tırmanışla ulaşıldı

Kaçkar'da arama kurtarma çalışması

İhbar ve hızlı müdahale:

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Avusor Yaylası, Kaçkar Dağı mevkiinde yönünü kaybeden bir İngiliz vatandaşına yönelik arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen ihbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle gündeme geldi.

Zorlu arazide teknik kurtarma:

Bölgeye intikal eden AFAD ve jandarma ekipleri, sarp kayalıkların bulunduğu zorlu arazi koşullarında çalışma yürüttü. AFAD bünyesindeki 5 kişilik arama-kurtarma personeli, ara emniyet istasyonları kurup teknik tırmanış yaparak mahsur kalan turistin bulunduğu noktaya ulaştı.

Mahsur kalan kişinin Dan Mammsdroller olduğu bildirildi. Ekipler tarafından sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan Mammsdroller'in, bulunduğu noktadan güvenli alana tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNE BAĞLI AVUSOR YAYLASI KAÇKAR DAĞI MEVKİİNDE YÖNÜNÜ KAYBEDEREK MAHSUR...

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNE BAĞLI AVUSOR YAYLASI KAÇKAR DAĞI MEVKİİNDE YÖNÜNÜ KAYBEDEREK MAHSUR KALAN İNGİLİZ VATANDAŞINA ULAŞILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyşehir-Şarkikaraağaç yolundaki kavşak kazasında 7 kişi yaralandı
images

Hasarlı Star II, İstanbul Boğazı'ndan dron görüntüleriyle geçti
images

Gemili Park'ta devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi
images

Mudurnu'da kamyonların çarpışması sonucu sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyşehir-Şarkikaraağaç yolundaki kavşak kazasında 7 kişi yaralandı

Hasarlı Star II, İstanbul Boğazı'ndan dron görüntüleriyle geçti

Akdeniz’de inanç merkezleri mobil ekiplerle hijyen standartına kavuşuyor

Cumhurbaşkanı yardımcısı KKTC'de: Girne faciası nedeniyle taziye ziyareti

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı