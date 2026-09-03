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Savcılıkta canlandırma dosyaya girdi: Sultan Nur Ulu'nun anlatımı iddiaları yeniden gündeme taşıdı

Yalova'daki Gül Tut vakasında yeni görüntü ortaya çıktı: tanık Sultan Nur Ulu, savcılıkta canlandırma yapıp iddiaları hareketlerle gösterdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Savcılıkta canlandırma dosyaya girdi: Sultan Nur Ulu'nun anlatımı iddiaları yeniden gündeme taşıdı

Savcılıkta canlandırma dosyaya girdi

Geçen yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşamını yitiren sanatçı Gül Tut (Güllü) olayına ilişkin soruşturmada yeni bir görüntü dosyaya eklendi. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu, Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade sırasında olayı canlandırdı; bu canlandırma kayda alınarak dava dosyasına kondu.

olayın kronolojisi:

Soruşturmaya göre, 26 Eylül 2025'te Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Gül Tut, kızı ve bir arkadaşıyla birlikte eğlenirken pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve şüpheli sıfatıyla Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

sultanın savcılıktaki canlandırması:

İddianamede yer alan ifadelere göre, Sultan Nur Ulu savcılıktaki anlatımında Gül Tut'un pencerenin önünde yüzü dışarıya dönük şekilde durduğunu, Tuğyan Ülkem Gülter'in ise annesine yaklaştığını gördüğünü belirtti. Ulu, canlandırmada Tuğyan'ın annesinin arkasına geçtiğini, kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafifçe kendisine doğru ve hafif yukarıya çektiğini ve ardından Gül Tut'un pencereden düştüğünü gösteren hareketleri sergilediğini aktardı.

Savcılık kaydına geçen bu canlandırma, Ulu'nun soruşturmanın ilerleyen aşamasında verdiği ifade içinde geniş yer tuttu. Kaydın dava dosyasına dahil edilmesiyle birlikte tanığın anlatımı, soruşturmanın delil setinde somut bir görüntü olarak yer aldı.

İddianamede Ulu'nun ifadelerine atıf yapılırken, soruşturmanın diğer ayrıntıları ve deliller de dosyada değerlendirilmeye devam ediyor. Olayla bağlantılı isimler ve tarih bilgileri soruşturma belgelerinde korunarak kullanıldı.

Önemli bilgiler: Olayın tarihi: 26 Eylül 2025. Yer: Çınarcık, Harmanlar Mahallesi, Vali Akı Caddesi, 5. kat kapalı teras. Tanık ve canlandırmayı yapan: Sultan Nur Ulu. Şüpheli olarak tutuklanan: Tuğyan Ülkem Gülter.

OLAY SIRASINDA EVDE BULUNAN SULTAN NUR ULU&#039;NUN, CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA VERDİĞİ İFADE SIRASINDA...

OLAY SIRASINDA EVDE BULUNAN SULTAN NUR ULU'NUN, CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA VERDİĞİ İFADE SIRASINDA GÜL TUT'UN PENCEREDEN NASIL ATILDIĞINI HAREKETLERİYLE CANLANDIRDIĞI GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINA GİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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