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Sandıklı’da sahte alkol üretim ağı çökertildi

Sandıklı’da polis ekipleri 76 litre sahte alkol, 3 adet 4 litrelik hammadde, 12 adet 5 litrelik şişe ve test kitleri ele geçirip 1 kişiyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sandıklı’da sahte alkol üretim ağı çökertildi

operasyon detayları:

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada toplam 76 litre sahte alkol ile alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Aramada bulunanlar arasında 12 adet 5 litrelik plastik şişe içinde sahte alkol, 3 adet 4 litrelik sahte alkol hammaddesi, 9 adet 30 mililitrelik hazır malt kiti ve 8 adet sahte alkol tespit kiti yer aldı. Ele geçirilen malzemeler olay yeri incelemesi için kayda alındı.

şüpheli gözaltına alındı:

Operasyon kapsamında bir şüpheli yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve gerekli adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Emniyet kaynakları, istihbari çalışmaların adres tespiti ve operasyonun planlanmasında belirleyici olduğunu belirtti. Olayla ilgili inceleme ve değerlendirmeler devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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