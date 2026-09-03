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Bakırköy soruşturmasında doktor N.D. yalan tanıklık iddiasıyla gözaltına alındı

Bakırköy'de Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında tanık doktor N.D., yalan tanıklık iddiasıyla gözaltına alındı; yarın savcılığa sevk edilecek.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bakırköy soruşturmasında doktor N.D. yalan tanıklık iddiasıyla gözaltına alındı

Bakırköy soruşturmasında son gelişme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında, daha önce tanık sıfatıyla ifade veren doktor N.D. hakkında "yalan tanıklık" suçlamasıyla gözaltı kararı uygulandı.

Gözaltının gerekçesi:

Emniyetteki işlemler sonrası, hakkında "yalan tanıklık" iddiasıyla işlem yapılan N.D., ifadesinin ardından yarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosuna sevk edilecek. Soruşturma dosyasında, tanık ifadelerinin doğruluğuna ilişkin şüphelere dayanan tespitler savcılık tarafından değerlendiriliyor.

Karacaahmet'te fethi kabir işlemi:

Soruşturmanın daha önceki aşamalarında, başsavcılığın talimatıyla Karacaahmet Mezarlığı’nda 19 Ağustos tarihinde fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti. Dosyada yer alan bu işlem, soruşturmanın seyrine dair yürütülen araştırmaların bir parçası olarak kayda geçti.

Soruşturma, 2016 yılında gerçekleşen Denizolgun’un şüpheli ölümüyle bağlantılı olarak devam ediyor. Savcılık ve emniyet birimleri, ifadelerin tutarlılığını ve olayla ilgili yeni delilleri değerlendirerek işlem yapmaya devam ediyor.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun&#039;un doktoru gözaltına alındı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru gözaltına alındı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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