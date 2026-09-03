Manavgat'ta kapsamlı müdahale: 6 helikopter, 2 uçak ve 75 personel yangına karşı

Manavgat'ta orman yangınına müdahale sürüyor
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30'da başlayan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.
müdahale ekiplerinin kapsamı:
Yangına ilk etapta sevk edilen kaynaklar arasında 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı bulunuyor. Çalışmalara toplamda 75 teknik personel ve yangın işçisi katılıyor.
çalışmaların seyri ve hedefleri:
Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan eş zamanlı müdahale sürdürüyor. Çalışmaların önceliği alevlerin ilerlemesini durdurmak ve söndürme operasyonunu başararak bölgedeki riskleri azaltmak şeklinde belirlendi.
Operasyonlar devam ediyor; yetkililer ve müdahale ekipleri sahadaki durumu takip ederek gerekli yönlendirmeleri yapıyor.
Manavgat'ta orman yangını
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