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Burdur'da ihbar üzerine bulunan kadın araçta fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

Burdur'da 112'yi arayarak kendine zarar verdiğini bildiren S.T., Ulus Caddesi'ndeki araçta fenalaşmış halde bulunarak ilk müdahalesi yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 19:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Burdur'da ihbar üzerine bulunan kadın araçta fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Olay, 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. isimli kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisine zarar verdiği yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda S.T.'yi Ulus Caddesi üzerinde bir aracın içinde buldu. Ekiplerle görüşen kadın, kendisine zarar vermediğini ancak fenalaştığını ifade etti. Polis, durumun kontrolü için sağlık ekiplerini çağırdı.

İlk müdahale ve sevk:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından S.T.'ye ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından kadın, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BURDUR’DA KENDİSİNE ZARAR VERDİĞİ YÖNÜNDE İHBARDA BULUNAN KADIN, ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNDU. EKİPLERE...

BURDUR’DA KENDİSİNE ZARAR VERDİĞİ YÖNÜNDE İHBARDA BULUNAN KADIN, ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNDU. EKİPLERE KENDİSİNE ZARAR VERMEDİĞİNİ ANCAK FENALAŞTIĞINI SÖYLEYEN KADIN, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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