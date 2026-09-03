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Keban'da işçileri taşıyan minibüsün düşüşü: 5'i ağır 13 yaralı

Keban'ın Nimri köyü yolunda Karsom işçilerini taşıyan 23 AY 722 plakalı minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 19:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Keban'da işçileri taşıyan minibüsün düşüşü: 5'i ağır 13 yaralı

Keban'da işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı

Elazığ'ın Keban ilçesi Nimri köyü yolunda, Karsom şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlandı. Kazada bazı işçiler araçta sıkışırken, toplamda 5'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Kurtarma çalışmaları:

Olay yerine kısa sürede sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sıkışan yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı. Minibüsün daha fazla yuvarlanma riskine karşı araç urganla bağlanarak yukarı doğru çekildi ve bu müdahale sayesinde mahsur kalanlar güvenli şekilde çıkarıldı.

Yaralıların sevk edilmesi ve soruşturma:

Sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; kazada yaralanan 13 kişi, Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kazada sürücü olarak belirtilen A.Ç. idaresindeki 23 AY 722 plakalı minibüs üzerinde çalışmalar devam ediyor.

KEBAN İLÇESİNDE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN UÇURUMA YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

KEBAN İLÇESİNDE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN UÇURUMA YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5’İ AĞIR 13 İŞÇİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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