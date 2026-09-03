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Denizde çırpınan vatandaşı deniz polisi son anda kurtardı

Karşıyaka'da denize düşen bir vatandaş, ihbarla gelen deniz polisi tarafından botta yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 19:11

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 19:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizde çırpınan vatandaşı deniz polisi son anda kurtardı

Olayın ayrıntıları:

Olay, saat 17.30 sıralarında Karşıyaka Vapur İskelesinde meydana geldi. Vatandaşlar denizde bir kişinin çırpındığını fark ederek durumu ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Deniz Polisi ekipleri kısa sürede müdahale etti ve denizden çıkarılan şahsı polis botuna aldı.

Müdahale süreci:

Bot üzerinde yapılan ilk müdahale ekipler tarafından gerçekleştirildi. Kurtarılan vatandaşın temel yaşam belirtileri kontrol edilip stabil hale getirilmesi için çalışıldı.

Sağlık durumu ve kayıtlar:

Kıyıda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen ve hayati tehlikesi devam ettiği belirtilen kişi, ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşın durumunun takip edildiği öğrenildi.

Olay anına ilişkin, vatandaşın denizde boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

İZMİR’DE DENİZE DÜŞEREK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN VATANDAŞ, DENİZ POLİSİ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

İZMİR’DE DENİZE DÜŞEREK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN VATANDAŞ, DENİZ POLİSİ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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