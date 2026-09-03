Iğdır'da gol ziyafeti: Afena-Gyan iki gol, Kouagba ve Alim skoru belirledi

Maç özeti:

Trendyol 1. Lig 5. hafta karşılaşmasında Iğdır FK, evinde konuk ettiği Manisa FK'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşma Keçiören Aktepe Stadı'nda oynandı ve maç boyunca tempo düşmedi; iki takım da gol pozisyonları üretse de Iğdır, erken ve etkili gollerle üstünlüğünü korudu.

gollerin kronolojisi:

9. dakikada başlayan atak dizisinde Doğan Erdoğan'ın kullandığı korner sonrası Dino Hotic'in pasıyla Soner Gönül, pasını Loic Kouagba'ya aktardı ve Kouagba fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı. 16. dakikada penaltı atışını değerlendiren Alim Öztürk skoru 2-0'a taşıdı. 25. dakikada ceza sahası önünde buluşan Felix Afena-Gyan Iğdır'ı 3-0 öne geçirdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Manisa adına Julien Anziani penaltıdan gol bularak farkı ikiye indirdi (45+7'). İkinci yarıda Iğdır, 65. dakikada Hotic'in ortasında Afena-Gyan'in röveşata golüyle tekrar üstünlüğü genişletti: 4-1. Maçın son anlarında 89. dakikada Yassine Benrahou'nun şutunu kaleci çeldi, dönen topu takip eden Yusuf Talum Manisa adına topu ağlarla buluşturdu ve maç 4-2 tamamlandı.

kadrolar ve kartlar:

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Süleyman Bahadır, Güner Mumcu Taştan, Yusuf Şimşek

Iğdır FK: Jakub Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk (Arda Öztürk dk. 78), Loic Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Dino Hotic (Moustapha Camara dk. 68), Gökcan Kaya (Özder Özcan dk. 78), Giovanni Crociata, Felix Afena-Gyan, Arda Çolak (Douglas Tanque dk. 63). Yedekler: Taha Tepe, Baran Moğultay, Efe Şıhlaroğlu, Malik Yılmaz, Alperen Selvi, Leon Çalışkan. Teknik direktör: Kenan Koçak.

Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Yurdakul, Christophe Herelle, Ada Ibik, Yasin Güreler (Fırat İnal dk. 68), Julien Anziani, Kerem Arık (Cheikne Sylla dk. 33), Alenis Vargas, Noha Lemina (Yassine Benrahou dk. 32), Osman Kahraman (Yusuf Talum dk. 46), Ahmet Şen (Birama Toure dk. 33). Yedekler: Egemen Yaylı, Yunus Emre Köse, Osman Kaynak, Emre Akboğa, Yunus Emre Dursun. Teknik sorumlu: Selman Çoşkun.

Goller: Loic Kouagba (dk. 9), Alim Öztürk (dk. 16 pen.), Felix Afena-Gyan (dk. 25, dk. 65) — Iğdır FK; Julien Anziani (dk. 45+7 pen.), Yusuf Talum (dk. 89) — Manisa FK.

Sarı kartlar: Kadir Kaan Yurdakul, Birama Toure, Fırat İnal (Manisa FK); Arda Çolak, Hüseyin Karabey, Soner Gönül (Iğdır FK).

Maç, Iğdır'ın hücumdaki etkili pas trafiği ve Afena-Gyan'in bitiriciliğiyle öne çıkan bir performans sergiledi. Manisa ise penaltı ve son dakikadaki golle tempoyu korusa da geri dönmeye yetmedi; Iğdır'ın hızlı başlangıcı maç sonucunu belirledi.

TRENDYOL 1. LİG'İN 5. HAFTASINDA IĞDIR FK, SAHASINDA AĞIRLADIĞI MANİSA FK'YI 4-2 MAĞLUP ETTİ.