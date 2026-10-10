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Balkonda başlayan yangın Mudanya'da eve sıçramadan söndürüldü

Mudanya Hasanbey Mahallesi'nde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle eve sıçramadan söndürülüp soğutma çalışması yapıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Balkonda başlayan yangın Mudanya'da eve sıçramadan söndürüldü

Balkondaki alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde bir evin balkonunda aniden yükselen alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine yönlendirilmesine neden oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale etti.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Balkonu saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle evin içine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından balkonda ve çevresinde soğutma çalışması yapıldı.

Olayın yansımaları:

Hızlı müdahale sayesinde yangının daha geniş bir alana yayılması önlendi ve evde yangının neden olduğu daha büyük bir hasar kaydı bildirilmedi. Yetkililere ulaşılana kadar bölgedeki güvenlik önlemleri sürdürüldü.

BURSA’DA BİR EVİN BALKONUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE EVİN İÇİNE SIÇRAMADAN...

BURSA’DA BİR EVİN BALKONUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE EVİN İÇİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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