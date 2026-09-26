Bandırma 17 Eylül Stadı’nda çim zemine kapsamlı bakım

Bandırma 17 Eylül Stadı’nda çim zemini bakıma alındı

Bandırma 17 Eylül Stadı’nın çim alanında, milli maçlar için verilen aranın değerlendirilmesiyle planlı bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Müdahaleler saha yüzeyinin oynanabilirliğini korumak ve uzun vadede dayanıklılığını artırmak amacıyla düzenlendi.

Yapılan uygulamalar:

Saha çimlerine ara ekim yapıldı; zeminin genel bakımı kapsamında kumlama ve yüzey düzeltme işlemleri uygulandı. Bu işlemler çim örtüsünün homojenliğini sağlamak, kök gelişimini desteklemek ve oyun esnasında zeminin performansını iyileştirmek için tercih edildi.

Planlama ve hedef:

Çalışmalar, milli maç takvimi dikkate alınarak programlandı ve uygulama Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Yetkililer, müdahalelerin saha kalitesinin korunması, dayanıklılığın artırılması ve futbol karşılaşmaları için daha elverişli bir zemin sunulması hedeflerine hizmet ettiğini belirtti.

Bandırma genelinde spor tesislerinin daha sağlıklı ve kullanışlı hale getirilmesine yönelik bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerinin planlı program doğrultusunda süreceği ifade edildi.

BANDIRMA 17 EYLÜL STADI'NIN ÇİM ALANINDA, MİLLİ MAÇLAR İÇİN VERİLEN ARADA EKİM, BAKIM VE KUMLAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.