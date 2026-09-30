Bandırma'da rüzgar gülü gövdesi taşıyan tırla çarpışma trafiği aksattı, 4 kişi yaralandı

Bandırma'da kavşakta meydana gelen kaza

Bandırma-Çanakkale istikametinde, Hava Üssü Kavşağı mevkiinde rüzgar gülü gövdesi taşıyan ağır nakliyat aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, otomobilde bulunan 2 yetişkin ve 2 çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kazanın oluşu ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 34 FAH 010 plakalı ağır nakliyat aracına aynı yönde seyir halinde bulunan 10 AJ 413 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin hava yastıkları açıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ve bölge trafik ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar tedbir amaçlı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol güvenliği ve trafik akışı:

Kazada yola dökülen yağ nedeniyle Karayolları Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal ederek çalışma başlattı. Muhtemel yeni kazaları önlemek için yol yüzeyine kumlama yapıldı ve gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Çalışmalar sırasında trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı, araç kuyruğu Hava Üssü Kavşağı'na kadar uzadı. Bazı sürücüler alternatif güzergah olan Atatürk Bulvarı'na yönelince bölgede yoğunluk yaşandı.

Kazaya karışan araçların güvenli noktalara çekilmesi ve ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BANDIRMA’DA HAVA ÜSSÜ KAVŞAĞI’NDA RÜZGAR GÜLÜ GÖVDESİ TAŞIYAN AĞIR NAKLİYAT ARACINA OTOMOBİLİN ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2’Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI.