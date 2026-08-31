Bandırma'dan havalanan jetler Karadeniz'de manevra eğitimi yaptı

Eğitim uçuşu detayları:

Milli Savunma Bakanlığı, Bandırma'da konuşlu 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki savaş uçaklarının Batı Karadeniz semalarında planlı bir eğitim faaliyeti yürüttüğünü açıkladı. Bakanlık paylaşımında, Bandırma'dan havalanan uçaklarla gerçekleştirilen Karadeniz Eğitim Uçuşunun başarıyla tamamlandığı vurgulandı.

uçuşun kapsamı:

MSB açıklamasına göre uçuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda icra edildi ve Batı Karadeniz hattında eğitim, manevra ve görev hazırlığı odaklı faaliyetleri içerdi. Yapılan paylaşımda operasyonun planlandığı şekilde tamamlandığı ve görev hedeflerinin yerine getirildiği bildirildi.

paylaşılan görüntüler ve mesaj:

Bakanlık sosyal medya hesabından, eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı. Yayınlanan materyalde Türk Hava Kuvvetlerinin Gök Vatan'daki faaliyetlerinin sürdüğü ifadesine yer verildi; paylaşımlar, eğitimlerin görünürlüğünü ve şeffaflığını artırmayı hedefliyor.

Genel olarak açıklama, bölgedeki hava faaliyetlerinin düzenli şekilde devam ettiğini ve birliklerin eğitim seviyesinin korunup geliştirildiğini gösteriyor. MSB'nin iletişimi, yapılan tatbikat ve eğitimlerin kamuoyuna zamanında yansıtılmasını sağlıyor.

BANDIRMA'DAN KALKAN SAVAŞ UÇAKLARI KARADENİZ SEMALARINDA EĞİTİM UÇUŞU YAPTI