genç mühendisler kuantumla kentsel su dağıtımını yeniden tasarlıyor

Gebze'de 24 saatlik maraton başladı:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, geleceğin hesaplama yöntemleriyle gerçek dünya sorunlarına çözüm üreten genç mühendis ve araştırmacılar, Kuantum Teknolojileri Yarışması finalinde ter döküyor. Yazılım kategorisi final etabı 28 Ağustos’ta başladı ve 30 Ağustos’ta sona erecek oturumda 10 finalist takım, 24 saatlik yoğun bir çalışma yürütüyor. Organizasyonlar arasında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve ComPro yer alıyor; final yazılım çalışmaları Bilişim Vadisi Gebze Yerleşkesinde gerçekleştiriliyor.

Yarışmanın temel hedefi, kuantum teknolojilerinin şehir ölçeğindeki su kaynakları ve dağıtım ağlarındaki karmaşık optimizasyon problemlerine uygulanmasını teşvik etmek, gençlere pratik deneyim kazandırmak ve kuantum farkındalığını artırmak olarak açıklandı.

yarışma yapısı ve katılım:

Yarışma iki ana kategoride düzenlendi: yazılım (Kuantum Hackathon) ve donanım. Yazılım kategorisine 97 takım başvurdu ve toplam 356 üye yer aldı; değerlendirme sonrası finalde 10 takım ve 40 üye kaldı. Donanım kategorisine ise 45 takım ve 179 üye başvurdu; finallerde 8 takım ve 37 üye mücadele etti.

yazılım finalinin odağı:

Yazılım kategorisinin konusu "Su Kaynakları ve Dağıtım Ağında Dinamik Tahsis Optimizasyonu" olarak belirlendi. Finalist ekiplerden kentsel su dağıtım sistemlerindeki operasyonel süreçleri, enerji maliyetleri, şebeke kayıpları, rezervuar dengesi ve kesintisiz su temini gibi çok sayıda değişkeni eşzamanlı değerlendiren yenilikçi karar destek çözümleri geliştirmeleri bekleniyor. Takımlar çözümlerini başta kuantum annealing ve klasik-kuantum hibrit çözücüler kullanarak oluşturuyor; amaç, klasik bilgisayarların zorlandığı kombinatorik optimizasyon problemlerinde avantaj sağlamak.

donanım finalistlerinin çalışmaları:

Donanım kategorisinde finalistler, transmon kübit tasarımı ve simülasyonu, mikrodalga kontrol ve okuma altyapısı ile seyreltilmiş soğutucu sistemlerinde gerçek zamanlı kalibrasyon ve performans ölçümlerini doğrudan bir kuantum işlemci çipi üzerinde gerçekleştirdiler. Laboratuvar çalışmaları kapsamında genişbant ve güç spektroskopisi, Rabi, Ramsey ve Tek-Atış Okuması gibi kalibrasyonlar ile T1 ve T2 süreleri, kapı verimlilikleri ve fidelity ölçümleri yapıldı. Donanım finali 26-28 Ağustos tarihlerinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Kuantum Metroloji Laboratuvarında gerçekleştirildi; takımlar deneylerini laboratuvarda tamamlayıp sunum ve raporlarını hazırladı.

eğitimler, paneller ve jüri süreci:

Yazılım final programında açılışın ardından katılımcılara yönelik kuantum teknolojileri ve kuantum hesaplama üzerine eğitimler ile paneller düzenlendi. Açılış oturumunda İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve Q&Co Genel Müdürü Murat Cantürk yer aldı. İki gün süren hazırlıkların ardından problem tanıtımı ve soru-cevap oturumuyla yarışmanın 24 saatlik uygulama aşaması başlatıldı.

ödüller ve takvim:

Yazılım ve donanım kategorilerinde birinci olan takıma 200.000 TL, ikinciye 175.000 TL, üçüncüye 150.000 TL ödül verilecek. Donanım kategorisinde ayrıca danışmanlara yönelik ödüller de bulunuyor; birinci takımın danışmanına 15.000 TL, ikinci danışmana 12.000 TL, üçüncü danışmana ise 10.000 TL verilecek. Yarışmanın ödül töreni ise 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihlerinde TEKNOFEST Şanlıurfa bünyesinde gerçekleştirilecek.

Gebze finali, genç araştırmacıların kuantum teknolojilerini gerçek dünya problemlerine uygulama yönündeki ilk kapsamlı sınavlarından biri olarak değerlendiriliyor. Organizasyon komitesi, yarışmanın hem katılımcılara hem de yerel ve ulusal düzeyde su yönetimi alanına yeni bakış açıları kazandırmasını hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN GENÇ YETENEKLERİ, GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ KUANTUMLA KENTLERİN SU SORUNUNA ÇÖZÜM ARIYOR. GENÇ MÜHENDİS VE ARAŞTIRMACILAR, SU KAYNAKLARININ DAHA VERİMLİ YÖNETİLMESİ İÇİN 24 SAATLİK BÜYÜK SINAMADA TER DÖKÜYOR.