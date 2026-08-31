Kritik altyapılarda bütünleşik savunma: dijital çelik yelek dönemi

dijital çelik yelek nedir:

Geleneksel fiziksel güvenlik önlemlerinin ötesine geçen yaklaşım, farklı teknoloji katmanlarını tek bir operasyonel mimaride birleştirerek kritik altyapılarda dayanıklılığı artırmayı hedefliyor. Bu modelde siber güvenlik, sensör teknolojileri, görüntü analizi, kimlik ve yetkilendirme, yapay zekâ destekli karar desteği ve merkezi yönetim gibi unsurlar birbirinden bağımsız bileşenler olmaktan çıkarılıp ortak operasyonel bir amaç için entegre ediliyor.

Böyle bir entegrasyon, farklı kaynaklardan gelen verinin aynı bağlamda değerlendirilmesine imkân veriyor; bunun sonucunda tehditlerin ve anomalilerin daha erken tespiti, olayların doğrulanması, önem seviyesinin belirlenmesi ve operatörlere anlamlı bir operasyonel resim sunulması mümkün hale geliyor.

mimari ve uygulanabilirlik:

MİA Teknoloji bu yaklaşımı mühendislik birikimiyle hayata geçirmeyi amaçlıyor. Şirketin modelinde güvenlikten veriye, yapay zekâdan saha mühendisliğine kadar farklı katmanlar, aynı operasyonel amaca hizmet eden parçalar olarak tasarlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla ilerleyen birleşme süreci, söz konusu mühendislik kabiliyetini saha ve entegrasyon kapasitesiyle ölçeklendirmeyi hedefliyor.

Bu mimaride, sistemin sadece alarm üretmesi değil; alarmın doğrulanması, öneminin derecelendirilmesi ve operatörün doğru bilgiye hızla ulaşması öncelikli amaçlar arasında yer alıyor. Böylece hem operasyonel verim artıyor hem de yanlış alarmların ve gereksiz müdahalelerin önüne geçiliyor.

birleşme, saha gücü ve mühendislik ölçeği:

Birleşme ile MİA Teknoloji ile Lider Sistemin yetkinliklerinin aynı çatı altında toplanması planlanıyor. MİA’nın yazılım, Ar-Ge, yapay zekâ, veri ve sistem mimarisi yetenekleri; Lider Sistem’in saha mühendisliği, entegrasyon ve projelendirme deneyimiyle eşleştirilecek. MİA Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin bu hedefi, "Birleşmenin amacı iki mühendislik birikimini birbirinin kaldıraç kuvvetine dönüştürmek" sözleriyle özetliyor.

Şirketler, sıfırdan yeni bir model kurmaktan ziyade MİA’nın yaklaşık 20 yıllık sistem kurma tecrübesini daha geniş bir saha uygulama kapasitesiyle buluşturmayı amaçlıyor. Bu sayede, kritik tesis güvenliği ve entegre tesis yönetimi gibi yüksek süreklilik gerektiren projelerde daha geniş sorumluluk alınabilecek.

uluslararası ölçek ve ihracat odakları:

Yeni yapılanma sadece iç pazarda büyümekle sınırlı kalmayıp, Türkiye’de geliştirilen mühendislik modelinin farklı teknik standartlara ve regülasyonlara uyarlanarak uluslararası pazarlara taşınmasını da kapsıyor. Ali Gökhan Beltekin, büyük ölçekli ve çok katmanlı projelerde probleme hâkim, sistem mimarisi kurabilen ve saha kurulumundan yaşam döngüsü yönetimine kadar sorumluluk üstlenen teknoloji ortaklarına olan ihtiyacın arttığını vurguluyor.

İhsan Ünal ise globalleşmenin yalnızca faaliyet gösterilen ülke sayısıyla ölçülmediğini; geliştirilen mühendislik modellerinin farklı saha koşullarına uyarlanmasının kalıcı büyüme için kritik olduğunu belirtiyor. MİA Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Burak Görmez de, "Şirketin dijital aklı ile Lider’in saha gücünü aynı mühendislik yapısında buluşturuyoruz" diyerek entegrasyonun amacını özetliyor.

uygulama ve başarı kriterleri:

Yönetici değerlendirmelerine göre birleşmenin başarısı, kağıt üzerindeki anlaşmadan ziyade sahada hayata geçirilen projelerle ölçülecek. Görmez’in ifadesiyle, "Birleşmenin imzası kâğıda atılır; gerçek imzası sahaya atılan projelerdir." Bu nedenle önümüzdeki dönemde saha uygulamaları, entegrasyon projeleri ve operatif performans göstergeleri birleşmenin gerçek etkisini belirleyecek.

Sonuç olarak, kritik altyapı güvenliği tek bir teknolojiyle sağlanamayacak kadar çok boyutlu bir sorun. Çok katmanlı, bütünleşik ve operasyonel bağlamda çalışan sistem mimarileri; özellikle enerji, savunma, ulaşım, finans ve kamu hizmetleri gibi kesimlerde artık temel bir gereklilik haline geliyor.

KRİTİK ALTYAPILARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ‘DİJİTAL ÇELİK YELEK’ OLARAK TANIMLANAN YAKLAŞIM; GÜVENLİKTEN VERİYE, YAPAY ZEKÂDAN SAHA MÜHENDİSLİĞİNE KADAR FARKLI TEKNOLOJİ KATMANLARINI BÜTÜNLEŞİK BİR SİSTEM MİMARİSİNDE BİR ARAYA GETİRİYOR.